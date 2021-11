बिहार के मंत्री ने कहा- किसान हित में होना चाहिए कृषि कानून का पुनर्जन्म

Patna: PM नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के द्वारा तीनों कृषि कानूनों (Farm Laws) को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद, बिहार (Bihar) के कृषि मंत्री (Agriculture Minister) अमरेंद्र प्रताप सिंह (Amrendra Pratap Singh) ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि बिहार के शत प्रतिशत किसानों (Farmers) ने इन कृषि कानूनों का स्वागत और समर्थन किया था. कुछ विपक्षी नेताओं ने सड़क पर उतर कर इसका विरोध करने की कोशिश की. लेकिन बिहार के करोड़ों किसानों ने इसे विफल कर दिया.

किसान आज भी उम्मीद में

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री से मेरी प्रार्थना है कि इस कानून पर आगे भी चर्चा चलनी चाहिए. मेरा मानना ​​है कि इन कृषि कानूनों पर बातचीत जारी रहनी चाहिए, ताकि इन कानूनों का पुनर्जन्म हो सके. बिहार के किसान आज भी उम्मीद में हैं कि इस कानून पर आगे चर्चा होगी और इसका नया जन्म होगा. किसानों का ऐसा मानना था कि इस कानून के पूर्ण रूप से लागू होने के बाद, उन्हें लाभकारी खेती करने में मदद मिलेगी.

#WATCH | Bihar farmers supported these farm laws. Some opposition leaders tried to oppose it but farmers supported it... I believe that dialogue on these farm laws should continue so that these laws can be given a new life: Bihar Agriculture Minister Amarendra Pratap Singh pic.twitter.com/ncYMTK2X3m

