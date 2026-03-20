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बेतियाः संपत्ति विवाद में रिश्तों का खून! पिता ने ही बेटे को उतारा मौत के घाट, 2 अन्य भी घायल

Bettiah Crime News: बैरिया थाना अंतर्गत भितहा मठिया गांव में सुरेश पटेल ने जमीनी विवाद में अपने बड़े बेटे के साथ मिलकर तीन बेटों पर जानलेवा हमला किया, जिसमें एक बेटे की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल गंभीर रूप से घायल हैं. घटना के बाद से आरोपी पिता-पुत्र फरार हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 20, 2026, 01:15 PM IST

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बेतिया पुलिस
बेतिया पुलिस

Bettiah Murder Over Property Dispute: पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में संपत्ति विवाद को लेकर 'रिश्तों का कत्ल' होने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां जमीनी विवाद में एक पिता ने ही अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया. घटना बैरिया थाना अंतर्गत भितहा मठिया गांव की है. जानकारी के मुताबिक, भितहा मठिया गांव निवासी सुरेश पटेल ने जमीनी विवाद में अपने तीन बेटों पर जानलेवा हमला कर दिया. आरोपी पिता ने अपने बड़े बेटे के साथ मिलकर तीन अन्य बेटों पर भाला से हमला किया. 

इस घटना में दूसरे नंबर के बेटे विजय पटेल (40 वर्ष) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि कमलेश पटेल (35 वर्ष) और कमलेश पटेल (30 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों का इलाज जीएमसीएच में चल रहा है, जिसमें अखिलेश की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है. घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सुरेश पटेल के चार बेटे है, जिनके बीच लंबे अरसे से संपति बटवारा को लेकर विवाद चल रहा था. आरोपी पिता सुरेश पटेल अपनी पूरी संपति एक बेटे के नाम करना चाहता था, जिसका तीन अन्य बेटे विरोध कर रहे थे.

ये भी पढ़ें- बेगूसरायः झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से युवक की मौत! पुलिस ने शुरू की जांच

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संपत्ति विवाद ने गुरुवार (19 मार्च) को हिंसक रूप ले लिया और पिता सुरेश पटेल ने बड़े बेटे के साथ मिलकर तीन अन्य बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया. जिसमें विजय पटेल की मौत हो गई है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता-पुत्र मौके से फरार हो गए. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पुलिस पहुंची घायलों को जीएमसीएच पहुंचाया. मृत विजय पटेल के शव को पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

हत्यारा पिता सुरेश पटेल और एक बड़े बेटे अजय पटेल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. इस मामले में स्थानीय थानाध्यक्ष ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला जमीन विवाद से जुड़ा पाया गया है. आरोपियों की पहचान कर ली गई है, लेकिन घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है.

रिपोर्ट- धनंजय

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