बिहार में ओमिक्रॉन ने दी दस्तक, इस जिले में आया पहला मरीज

पटना: बिहार में भी ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है. राजधानी पटना में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वैरिएंट के मरीज की पृष्टि हुई है. बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, पटना के किदवईपुरी में एक 26 वर्षीय व्यक्ति में Omicron वैरिएंट की पृष्टि हुई है.

132 नए कोरोना वायरस के मामले

ये राज्य में ओमिक्रॉन का पहला मरीज है. इससे पहले अब तक बिहार में ओमिक्रॉन का कोई मरीज नहीं मिला था. वहीं राज्य में गुरुवार 132 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि इससे पहले बुधवार को 77 कोरोना संक्रमित सामने आए थे. स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में पिछले 24 घंटे में 132 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है.

Bihar detects first confirmed case of #Omicron variant of coronavirus in a 26-year-old man in Patna's Kidwaipuri: State Health Department

— ANI (@ANI) December 30, 2021