Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3144385
Zee Bihar JharkhandBihar

0612-2233050: रसोई गैस से संबंधित किसी भी समस्या के लिए यहां करें कॉल, सुबह 7 से रात 9 बजे तक सक्रिय रहेगा कंट्रोल रूम

Bihar News: बिहार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने कहा है कि राज्य में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है, इसकी कोई कमी कहीं नहीं है. साथ ही, उपभोक्ताओं को कंट्रोल रूम का टेलीफोन नंबर भी दिया गया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 17, 2026, 05:41 PM IST

Trending Photos

0612-2233050: रसोई गैस से संबंधित किसी भी समस्या के लिए यहां करें कॉल
0612-2233050: रसोई गैस से संबंधित किसी भी समस्या के लिए यहां करें कॉल

Bihar News: बिहार में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है, इसकी कोई कमी कहीं नहीं है. ये बातें खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने मंगलवार (17 मार्च) को राज्यस्तरीय कंट्रोल रूम के निरीक्षण के बाद कही. इस दौरान उन्होंने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि भ्रामक एवं अपुष्ट खबरों पर ध्यान न दें और किसी भी समस्या की स्थिति में सीधे विभाग द्वारा स्थापित नियंत्रण कक्ष एवं जिलों में स्थापित नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर पर संपर्क करें. गौरतलब है कि राज्य में रसोई गैस आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग राज्यस्तरीय कंट्रोल रूम का संचालन कर रहा है.

उपभोक्ताओं के कॉल का त्वरित समाधान
विभाग की मंत्री ने बताया है कि उपभोक्ताओं की सुविधा एवं शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए राज्यस्तरीय कंट्रोल रूम का टेलीफोन नंबर 0612-2233050 है. यह नियंत्रण कक्ष प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक कार्य करता है. उन्होंने जानकारी दी कि आज से इस नंबर पर पांच हंटिंग लाइन की सुविधा भी प्रारंभ कर दी गई है, जिससे अधिक संख्या में उपभोक्ताओं के कॉल का त्वरित समाधान संभव हो सकेगा.

जिलों में भी बनाया गया है कंट्रोल रूम 
मंत्री लेशी सिंह ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में भी जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं, जहां उपभोक्ता अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं. इन नियंत्रण कक्षों के टेलीफोन नंबरों का व्यापक प्रचार-प्रसार विभिन्न प्रचार माध्यमों से कराया जा रहा है, ताकि आम लोग इन नियंत्रण कक्ष में कॉल कर एलपीजी से संबंधित अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

राज्य में घरेलू गैस सिलेंडरों का पर्याप्त भंडार
इस मौके पर विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में घरेलू गैस सिलेंडरों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है तथा आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सुचारू है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्थिति की सतत निगरानी की जा रही है तथा कालाबाजारी पर सख्ती से रोक लगाने के लिए सभी जिला पदाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य के सभी अस्पतालों एवं शिक्षण संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर गैस सिलेंडर की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है. साथ ही, पेट्रोल एवं डीजल का भी पर्याप्त भंडार राज्य में उपलब्ध है, जिससे आमजनों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है.

विभाग ने आमजनों से की खास अपील
वर्तमान व्यवस्था के अनुसार शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ता अंतिम डिलीवरी के 25 दिनों के बाद तथा ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता 45 दिनों के बाद नए गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं. विभाग ने आमजनों से अपील की है कि उपभोक्ता संयम बनाए रखें तथा किसी भी समस्या के समाधान के लिए नियंत्रण कक्ष का उपयोग करें.

TAGS

Bihar News

Trending news

Bihar News
0612-2233050: रसोई गैस से संबंधित किसी भी समस्या के लिए यहां करें कॉल
Bihar News
0612-2233050: रसोई गैस से संबंधित किसी भी समस्या के लिए यहां करें कॉल
Jharkhand news
बोकारो के चास में पूजा कुमारी उपमहापौर और फुसरो में रेणु देवी बनीं उपाध्यक्ष
Jharkhand news
बोकारो के चास में पूजा कुमारी उपमहापौर और फुसरो में रेणु देवी बनीं उपाध्यक्ष
CM nitish kumar
बांका के कटोरिया पहुंचे CM नीतीश कुमार, 11,783 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन
CM nitish kumar
बांका के कटोरिया पहुंचे CM नीतीश कुमार, 11,783 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन
Khunti news
गैस का संकट: 45 दिन में मिलेगा एक सिलेंडर, रसोई में फिर लौटा लकड़ी-कोयला का धुआं
Khunti news
गैस का संकट: 45 दिन में मिलेगा एक सिलेंडर, रसोई में फिर लौटा लकड़ी-कोयला का धुआं
patna news
पालीगंज खूनी संघर्ष: बालू माफिया ने पुलिस को खदेड़ा, दर्जनों ट्रैक्टर छुड़ाकर फरार
Bihar News
पटना में नारकोटिक्स टीम पर हमला, छापेमारी के दौरान पथराव, एक आरोपी गिरफ्तार