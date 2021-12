Google ने बनाया New Year के लिए Doodle, नए साल के लिए दिख रही उम्मीद

पटनाः New Year Google Doodle: हर खास मौके को और खास बनाने वाले Google ने 2021 के आखिरी दिन को भी बेहद खास बनाया है. Doodle के जरिए Google ने 2021 के आखिरी रोज को विदाई दी है, साथ ही इसके Doodle में झलक रहा है कि आने वाले साल 2022 से बड़ी उम्मीदें भी हैं.

नए साल के लिए उम्मीद

Google ने नए साल के आगाज के लिए साल 2021 के आखिरी दिन को खास बनाया है. नए साल के पहले दिन गूगल (Google) ने अगले साल यानी साल 2022 (Year 2022) की तैयारी के लिए एक फेस्टिवल डूडल (Doodle) क्रिएट किया है. जिसमें कई सारी कैंडी, कैंफेट्टी और जैकलाइट दिखाई दे रहे हैं.

रात 12 बजते ही गूगल (Google) ने अपने होमपेज पर ये खास डूडल (Doodle) लाइव किया था जो साल के आखिरी दिन की उम्मीद को दर्शाता है. ये डूडल साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर के बारे में है और कई पुरानी यादों की ओर इशारा करता है.

ऐसा है डूडल

गूगल (Google) के इस खास डूडल पर एक बड़ी कैंडी शामिल है. इसमें 2021 लिखा है. यह कैंडी नए साल 2022 स्वागत करने के लिए 31 दिसंबर की आधी रात को 12 बजते ही पॉप हो जाएगी. इस डूडल में जैकलाइट्स गूगल के बाकी शब्दों को सजाया गया है.

पुरानी यादें और नई आशा

हालांकि, इस बार गूगल का यह डूडल ज्यादा डिस्क्रिप्शन के साथ नहीं आया. इसके बजाय सर्च इंजन पर कुछ खास किया गया है. गूगल ने अपने डूडल के साथ लिखा है

That's a wrap for 2021, Happy New Year's Eve! साल 2021 भी कोरोना से लड़ने में गया.

साल खत्म होते-होते ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है. ओमिक्रॉन की वजह से पूरी दुनिया में एक बार फिर डर का माहौल बन गया है. जिसके चलते इस साल भी नए साल के जश्न मनाने पर रोक लगाई गई है.

