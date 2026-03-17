पीएमएस कॉलेज में अनुदान घोटाला? ढाई करोड़ के वितरण में पक्षपात का आरोप, शिक्षकों ने फूंका सचिव का पुतला

Bihar News: पीएमएस कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर मंगलवार को को शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का आक्रोश सड़कों पर दिखा. अस्पताल चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों ने कॉलेज के सचिव डॉ. रघुनाथ प्रसाद कच्छवे का पुतला दहन किया और अनुदान वितरण में भारी गड़बड़ी और पक्षपात का आरोप लगाया.

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि करीब ढाई करोड़ रुपये के सरकारी अनुदान और सुरक्षा कोष की राशि का वितरण पारदर्शी तरीके से नहीं किया गया. आरोप है कि अधिकांश शिक्षकों को कम राशि दी गई, जबकि कुछ लोगों को नियमों के विरुद्ध अधिक भुगतान किया गया.

शिक्षकों ने यह भी कहा कि बार-बार मांग के बावजूद आमसभा नहीं बुलाई जा रही, जिससे मामले की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं. आंदोलनरत शिक्षकों ने कुलपति और कुलाधिपति सहित संबंधित अधिकारियों को आवेदन देकर मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.

Add Zee News as a Preferred Source

उनका कहना है कि यह आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ और सभी कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण अनुदान वितरण सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

रिपोर्ट: ऋषिकेश, नालंदा

यह भी पढ़ें: बांका के कटोरिया पहुंचे CM नीतीश कुमार, 11,783 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन