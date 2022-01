PM की सुरक्षा में चूक पर गृह मंत्रालय सख्त, मंत्री बोले-कांग्रेस को नहीं मिलेगी माफी

पटना: पंजाब दौरे पर बुधवार को गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर अब राजनीतिक विवाद छिड़ गया है. बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री और बीजेपी के नेता नितिन नबीन ने इस मामले में कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने पंजाब में पीएम मोदी के साथ हुई घटना की निंदा करते हुए कहा कि देश की जनता कभी इसके लिए कांग्रेस को माफ नहीं करेगी और आनेवाले राज्य के चुनाव में जवाब देगी.

20 मिनट रूके पीएम मोदी

दरअसल, घटना उस वक्त हुई जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने उस सड़क मार्ग को जाम कर दिया जहां से प्रधानमंत्री मोदी को गुजरना था और इस कारण पीएम एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसे रहे. इसके चलते, प्रधानमंत्री के काफिले को वापस लौटना पड़ा. बाद में फिरोजपुर में उनकी एक प्रस्तावित रैली व विकास योजनाओं के शिलान्यास संबंधी कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा.

गृह मंत्रालय ने कार्रवाई की मांग की

इस घटना पर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पंजाब सरकार से इस चूक के लिए एक रिपोर्ट मांगी है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई को कहा है.

पंजाब सरकार से गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, ‘केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब में आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध पर राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. प्रधानमंत्री के दौरे में सुरक्षा प्रक्रिया में इस तरह की लापरवाही पूरी तरह से अस्वीकार्य है और इसके लिए जवाबदेही तय की जाएगी.'

अमित शाह का कांग्रेस पर हमला

घटना के मद्देनजर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए अमित शाह ने कहा कि पंजाब में आज की 'कांग्रेस-निर्मित' घटना, एक ट्रेलर है कि यह पार्टी कैसे सोचती है और काम करती है. उन्होंने कहा, 'जनता द्वारा लगातार खारिज किए जाने से वह (कांग्रेस) विक्षिप्तता की कगार पर पहुंच गई है. उन्होंने जो किया है, इसके लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए.

CM चन्नी ने सुरक्षा में चूक से किया इंकार

इस पूरे मामले में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम के दौरे के दौरान सुरक्षा में किसी भी प्रकार के चूक से इंकार किया है. उन्होंने कहा, 'हमने उनसे (पीएमओ) खराब मौसम की स्थिति और विरोध के कारण यात्रा बंद करने के लिए कहा था. हमें उनके (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) अचानक मार्ग परिवर्तन की कोई सूचना नहीं थी. पीएम के दौरे के दौरान सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई.'

We had asked them (PMO) to discontinue the visit due to bad weather conditions & protests. We had no information of his (Prime Minister Narendra Modi) sudden route change. There was no security lapse during the PM visit: Punjab CM Charanjit Singh Channi pic.twitter.com/TYxRlNL5lt

— ANI (@ANI) January 5, 2022