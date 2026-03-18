नशे की बड़ी खेप फेल: 3 दिन तक एयरपोर्ट पर पड़े रहे बैग जब कस्टम ने खोला तो उड़ गए होश; ₹10 करोड़ का हाई-क्वालिटी गांजा जब्त

Bihar News: बिहार के गया एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बैंकॉक से आई फ्लाइट से दो संदिग्ध बैग्स में 10 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है. जांच जारी है और एयरपोर्ट सुरक्षा को लेकर अलर्ट किया गया है.
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Bihar News: बिहार के गया एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कस्टम विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 10 करोड़ रुपए मूल्य का हाइड्रोपोनिक वीड (उन्नत किस्म का गांजा) जब्त किया है. यह घटना एयरपोर्ट पर हड़कंप मचा देने वाली साबित हुई. मिली जानकारी के अनुसार, 14 मार्च को बैंकॉक से आई थाई एयरवेज की शेड्यूल फ्लाइट से दो संदिग्ध बैग पहुंचे. कस्टम अधिकारियों ने जांच के दौरान इन बैग्स को अलग किया, क्योंकि उनमें संदिग्ध सामग्री होने का अनुमान था. बैग्स काफी समय तक एयरपोर्ट पर पड़े रहे, लेकिन तीन दिनों तक कोई यात्री इन्हें लेने नहीं आया.
संदिग्ध बैग की तलाशी और वीड की बरामदगी
कस्टम अधिकारियों ने संदेह के आधार पर बैग की पूरी तलाशी ली. तलाशी के दौरान बैग में लगभग 10 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ. यह गांजा उन्नत किस्म का है, जिसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपये में बेचा जाता है. अधिकारियों के अनुसार, इस वीड की कुल कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए आंकी गई है. यह बरामदगी न केवल कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा की सख्ती और कस्टम विभाग की तत्परता को भी दर्शाती है.
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कस्टम विभाग की जांच जारी
कस्टम विभाग फिलहाल इस मामले की गहन जांच में जुटा हुआ है. अधिकारियों का कहना है कि वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तस्करी के पीछे कौन लोग शामिल हैं और यह गांजा किन रास्तों से देश में लाया गया. बैग्स के पहचान और फ्लाइट से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है.
सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट
इस कार्रवाई के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है. कस्टम और सुरक्षा अधिकारियों ने साझा किया है कि भविष्य में ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकने के लिए और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे. गया एयरपोर्ट पर यात्री और कर्मचारी अब अधिक सतर्क हैं और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं.
रिपोर्ट: जय प्रकाश कुमार