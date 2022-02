ICAI CA Result 2022: सीए फाइनल और फाउंडेशन एग्जाम के नतीजे जारी, यहां करें चेक

ICAI CA Final and Foundation Result 2022: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा दिसंबर 2021 में आयोजित सीए फाइनल और फाउंडेशन परीक्षा (CA December Exam 2021) के परिणाम आज 10 फरवरी 2022 को घोषित कर दिए गए हैं. आईसीएआई सीए फाइनल और फाउंडेशन एग्जाम 2021 में शामिल हुए सभी उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट, icaiexam.icai.org पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

ICAI ने रिजल्ट के संबंध में अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके दो दिन पहले ही जानकारी साझा की थी. जिसमें कहा गया था कि दिसंबर 2021 में आयोजित फाइनल और फाउंडेशन परीक्षा के परिणाम 10 फरवरी को शाम तक या 11 फरवरी को घोषित किए जाने की संभावना है. हालांकि आईसीएआई ने अपने निर्धारित समय से पहले ही रिजल्ट की घोषणा कर दी.

Important Announcement - Results of the Chartered Accountants Final Examination(Old Course & New Course) & Foundation Examination held in December 2021 are likely to be declared on Thursday, 10th February 2022(evening)/Friday, 11th February 2022

