ICAI CA Inter Result 2021: सीए इंटरमीडिएट एग्जाम के रिजल्ट आज घोषित होने की संभावना

ICAI CA Inter Result 2021: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा दिसंबर 2021 में आयोजित सीए इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम आज 26 फरवरी 2022 को घोषित किए जाने की संभावना है. आईसीएआई सीए इंटरमीडिएट एग्जाम 2021 में शामिल हुए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट, icaiexam.icai.org पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे.

इन स्टेप से चेक कर सकेंगे रिजल्ट

रिजल्ट चेक करने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट, icaiexam.icai.org पर जाना होगा. इसके बाद होमपेज पर उपलब्ध रिजल्ट सेक्शन में एंटर करें. यहां संबंधित परीक्षा के लिए रिजल्ट का लिंक उपलब्ध होगा. इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक नया टैब खुलेगा. यहां कैंडिडेट अपने रोल नंबर के साथ पिन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर भर कर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे. रिजल्ट चेक करने के बाद इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल कर रख लें.

इन वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध होंगे परिणाम

परीक्षा परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट, icaiexam.icai.org पर उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावे, caresults.icai.org और icai.nic.in पर भी रिजल्ट उपलब्ध कराए जाएंगे.

दो दिन पहले दी गई थी रिजल्ट के संबंध में जानकारी

बता दें कि आईसीएआई ने रिजल्ट के संबंध में अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके दो दिन पहले ही जानकारी दी थी. जिसमें कहा गया था कि दिसंबर 2021 में आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम 26 फरवरी को शाम तक या 27 फरवरी को घोषित किए जाने की संभावना है.

Important Announcement - Results of the Chartered Accountants Intermediate Examination (Old Course & New Course) held in December 2021 are likely to be declared on Saturday, the 26th February 2022(evening)/Sunday, the 27th February 2022

Detailshttps://t.co/b6vwwZAdag pic.twitter.com/uHFVYB2xBr

— Institute of Chartered Accountants of India - ICAI (@theicai) February 24, 2022