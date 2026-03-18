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Samastipur Love Story: इंस्टाग्राम वाले इश्क का वेवफा प्रेमी; प्रयागराज की संजू पहुंची समस्तीपुर, लेकिन बॉबी ने शादी से किया इनकार

Samastipur Love Story: बल्लीपुर पंचायत के वार्ड-9 निवासी बॉबी कुमार और प्रयागराज की युवती संजू के बीच करीब नौ महीने पहले इंस्टाग्राम से बातचीत शुरू हुई थी और फिर दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया. युवती का आरोप है कि अब प्रेमी और उसके परिजन उसे अपनाने से इनकार कर रहे हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 18, 2026, 10:29 AM IST

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इंस्टाग्राम वाले इश्क का वेवफा प्रेमी (फाइल फोटो)
इंस्टाग्राम वाले इश्क का वेवफा प्रेमी (फाइल फोटो)

Samastipur News: सोशल मीडिया से शुरू हुआ एक प्रेम प्रसंग अब पुलिस थाने की दहलीज तक जा पहुंचा है. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली एक युवती, अपने 9 महीने पुराने प्यार को पाने की खातिर समस्तीपुर जिले के शिवाजीनगर प्रखंड स्थित बल्लीपुर गांव पहुंच गई है. युवती का आरोप है कि शादी का झांसा देकर अब प्रेमी और उसके परिजन उसे अपनाने से इनकार कर रहे हैं.

इंस्टाग्राम से शुरू हुई थी प्रेम कहानी
मिली जानकारी के अनुसार, बल्लीपुर पंचायत के वार्ड-9 निवासी बॉबी कुमार और प्रयागराज की रहने वाली संजू के बीच करीब 9 महीने पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क हुआ था. धीरे-धीरे यह बातचीत प्यार में बदल गई. युवती का दावा है कि इस दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और वे कई बार मिले भी. बॉबी ने उसे शादी करने और पत्नी के रूप में स्वीकार करने का पूरा भरोसा दिलाया था.

घरवालों का विरोध और प्रेमी की चुप्पी
संजू का कहना है कि वह इसी भरोसे के दम पर अपना घर छोड़कर समस्तीपुर पहुंची, लेकिन यहां आते ही स्थितियां बदल गईं. जैसे ही बॉबी के परिजनों को इस संबंध की भनक लगी, उन्होंने कड़ा विरोध शुरू कर दिया, युवती का आरोप है कि बॉबी के पिता ने न सिर्फ उसे धमकाया, बल्कि बॉबी को भी अपने साथ कहीं लेकर चले गए. तब से प्रेमी का फोन बंद है और वह संजू के संपर्क में नहीं है.

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यह भी पढ़ें: बेगूसरायः मामूली विवाद में हिंसक झड़प, दो पक्षों में चाकूबाजी से कई लोग घायल

गांव में पंचायत और पुलिस की दस्तक
न्याय की गुहार लगाते हुए युवती पिछले चार दिनों से गांव में ही डटी हुई थी. स्थानीय ग्रामीणों ने मामले को सुलझाने के लिए पंचायत भी बुलाई, जहां कुछ लोगों ने लड़के को युवती अपनाने की सलाह दी, लेकिन परिजनों ने साफ इनकार कर दिया. मामला बढ़ता देख सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और युवती की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे हथौड़ी थाना ले गई. पुलिस ने मामले को संज्ञान में ले लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय

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