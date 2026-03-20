शौचालय सेफ्टी टैंक बना 'शराब गोदाम': झारखंड से आ रही थी दारू की बड़ी खेप को जमुई पुलिस ने पकड़ा, तस्कर फरार

Jamui Police Caught Liquor: बिहार में साल 2016 से शराबबंदी लागू है. इसके बाद भी प्रदेश में शराबग पकड़े जाने की खबरें सामने आती रहती हैं. शराब माफिया लगातार नए-नए तरीके अपनाकर पुलिस को चुनौती देने की कोशिश करते रहते हैं. ताजा मामला जमुई के चिहरा थाना क्षेत्र से सामने आया है. यहां पुलिस ने गुरुवार (19 मार्च) को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया. चिहरा थाना प्रभारी रिंकू कुमारी रजक के नेतृत्व में पुलिस ने बेहरा मोड़ के पास वाहन जांच अभियान के दौरान शौचालय सफाई सेफ्टी टैंक लगे ट्रैक्टर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की.

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड के देवरी क्षेत्र से शौचालय सफाई टैंक के भीतर शराब छिपाकर जमुई लाई जा रही है. सूचना के आधार पर बेहरा मोड़ के पास सघन वाहन जांच शुरू की गई. इसी दौरान एक संदिग्ध ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस को देखते ही चालक वाहन छोड़कर पास के जंगल की ओर फरार हो गया. पुलिस जवानों ने काफी दूर तक पीछा किया, पर घने जंगल का फायदा उठाकर तस्कर भाग निकले.

जब पुलिस ने ट्रैक्टर पर लगे शौचालय सेफ्टी टैंक की तलाशी ली तो अंदर से 100 पेटियों में रखी करीब 900 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई. बरामद शराब की कीमत लगभग 10 लाख रुपये आंकी जा रही है. थाना प्रभारी रिंकू कुमारी रजक ने बताया कि छापेमारी टीम में अवर निरीक्षक महेश सिंह सहित सशस्त्र बल के जवान शामिल थे.

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पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है और फरार तस्करों तथा वाहन मालिक की पहचान के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है. बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद शराब कारोबारी लगातार नए हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस की सतर्कता से एक बार फिर बड़ी खेप पकड़ी गई है.

रिपोर्ट- अभिषेक