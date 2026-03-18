नीरज कुमार का '33000 वोल्ट' का चैलेंज: तेजस्वी में हिम्मत है तो फैसल रहमान को निकालें, कुर्सी जाते देर नहीं लगेगी!

Neeraj Kumar On Tejashwi Yadav: जेडीयू के MLC मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दी है. नीरज कुमार ने बुधवार (18 मार्च) को चैलेंज करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के पास हिम्मत है तो RJD के विधायक फैसल रहमान को पार्टी से निकालकर देखें. अगर उन्हें पार्टी से निकालेंगे तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चली जाएगी. तेजस्वी यादव को यह मेरा चैलेंज है. नीरज कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के सामने सम्राट चौधरी को आशीर्वाद दे रहे हैं. आगे क्या होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह बाद में पता चलेगा.

समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जनता के सामने उन्हें आने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किए जाने पर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर यह बात देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार उन्हें जनता के सामने आशीर्वाद दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके प्रति उनका स्नेह दिखाई दे रहा है. लेकिन आगे क्या होगा, यह तो बाद में ही पता चलेगा.

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जेडीयू में टूट के सवाल पर नीरज कुमार ने कहा कि कहीं कोई टूट नहीं है. नीतीश कुमार हैं तो टूट का खतरा नहीं हो सकती. नीतीश कुमार संगठन के तौर पर पार्टी को चलाएंगे. बिहार को वही चलाएंगे यही नीतीश कुमार का प्रण है.

नीरज कुमार ने कहा, एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बेटे की मुलाकात हो रही है. इफ्तार पार्टी में दोनों एक-दूसरे को नमस्कार कर रहे हैं. दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपने पिताजी के साथ कहीं जाते नहीं. जाना था कोलकाता, चले गए गुवाहाटी, समझ जाइए कि राष्ट्रीय जनता दल में क्या चल रहा है.