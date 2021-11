ममता बनर्जी ने सोनिया-नीतीश को दिया झटका! तीन बड़े नेताओं को TMC में कराया शामिल

Delhi/Patna: कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर और जनता दल (यूनाइटेड) के पूर्व महासचिव पवन वर्मा मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए. तीनों नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की.

'देश को ममता बनर्जी जैसे व्यक्तित्व की जरूरत'

तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद आजाद ने कहा, 'मैं ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम करूंगा और मैं जमीन पर काम शुरू करूंगा. भाजपा की राजनीति विभाजनकारी है और हम इसका मुकाबला करेंगे. आज ममता बनर्जी जैसे व्यक्तित्व की देश को जरूरत है, जो इसे सही दिशा दिखा सकती हैं.'

नीतीश कुमार के करीबी टीएमसी में शामिल

जद(यू) के पूर्व महासचिव पवन वर्मा भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के पूर्व सलाहकार तथा राज्यसभा के पूर्व सदस्य वर्मा को 2020 में जद(यू) से निष्कासित कर दिया गया था.

वर्मा ने कहा, 'मौजूदा राजनीतिक हालात और ममता बनर्जी में सामर्थ्य को देखते हुए मैं आज तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुआ हूं.' हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए. ममता ने तंवर के समर्थकों को संबोधित भी किया.

Congress leader Kirti Azad joins TMC in Delhi

"It makes me happy to say that under the leadership of Mamata Banerjee, I'll work for the development of the nation. Today, a personality like her is needed in the country who can show the country the right direction," he says pic.twitter.com/1HC9OdIHYk

— ANI (@ANI) November 23, 2021