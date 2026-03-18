दर्दनाकः इंदौर में किशनगंज के एक ही परिवार के 6 लोग जिंदा जले, PM मोदी ने भी जताया दुख

Indore Fire Incident: मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में आज (बुधवार, 18 मार्च) सुबह-सुबह एक बड़ी ही दर्दनाक घटना हुई. यहां एक मकान में आग लगने से 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. घटना ब्रिजेश्वरी एनेक्स कॉलोनी की बताई जा रही है. मरने वाले एक ही परिवार के सदस्य और रिश्तेदार हैं. इस आग की लपटों का असर बिहार के किशनगंज जिले मे भी देखने को मिल रहा है. दरअसल, इस हादसे में मरने वाले 8 में से 6 लोग किशनगंज जिले के रहने वाले थे और सभी एक ही परिवार के सदस्य थे.

मृतकों के नाम सामने आए

मृतकों में मनोज पुगलिया (65) और उनकी बहू सिमरन पत्नी सौरभ पुगलिया भी शामिल हैं, जबकि सौरभ को रेस्क्यू किया गया. इसके अलावा मनोज की साला विजय सेठिया (65) उनकी पत्नी सुमन सेठिया (60) और बेटा छोटू सेठिया (22) की भी मौत हुई है. वहीं, राशि सेठिया (10) और टीनू (35) की भी जान गई है. घटना को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक, मकान के बाहर देर रात इलेक्ट्रिक कार (EV) चार्ज हो रही थी, उसी दौरान शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लग गई.

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घर से 8 और सिलेंडर बरामद हुए

इस आग की वजह से घर में रखे 2 गैस सिलेंडरों में विस्फोट हो गया. जिसकी वजह से हादसा इतना बड़ा हो गया. पुलिस ने घर से 8 और सिलेंडर भी बरामद किया है. अगर इनमें ब्लास्ट हो जाता तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते थे. इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है. पीएमओ ने पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा किए जाने की जानकारी भी दी है.

पीएम मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया

पीएम मोदी ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. साथ ही प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा बल (पीएमएनआरएफ) की ओर से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपये देने का एलान किया गया है.