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बिहार में इफ्तार पर आर-पार: लालू परिवार ने तोड़ी दशकों पुरानी परंपरा, BJP-JDU ने बताया सेक्यूलरिज्म का ढोंग, RJD का पलटवार

Lalu Yadav Iftar Party: लालू यादव और उनकी राजद पार्टी ने दशकों पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए इस साल इफ्तार दावत का आयोजन नहीं किया. इसको लेकर जेडीयू और बीजेपी ने जबरदस्त हमला बोला है. जेडीयू ने तो इसे सेकुलरिज़्म का ढोंग तक करार दिया है. राजद और कांग्रेस की ओर से पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 19, 2026, 03:37 PM IST

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लालू यादव की इफ्तार पार्टी (फाइल फोटो)
लालू यादव की इफ्तार पार्टी (फाइल फोटो)

Bihar Iftar Party Politics: बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी द्वारा दी जाने वाली 'इफ्तार पार्टी' हमेशा से चर्चा का विषय रही है. इसे 'MY' (मुस्लिम-यादव) समीकरण के एक बड़े संदेश के रूप में देखा जाता रहा है. लालू यादव या राजद की इफ्तार पार्टी में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, तमाम बड़े नेता शिरकत करते रहे हैं. कई बार तो इस दावत ने सियासत में नई इबारत लिखने का काम किया. दशकों पुरानी परंपरा इस साल टूट गई. इस लालू यादव और उनकी पार्टी (राजद) की ओर से इफ्तार दावत का आयोजन नहीं किया गया. इसको लेकर भी प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है. NDA इसे 'अवसरवादिता' बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे जिला स्तर पर मनाया गया भाईचारा करार दे रहा है.

सत्ता जाते ही गायब हुआ मुस्लिम प्रेम- जेडीयू

जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने आरजेडी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि तथाकथित सेकुलरिज़्म का ढोंग करने वालों को जनता ने आईना दिखा दिया है. उन्होंने कहा कि सालों तक धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक मंच बनाकर वोट बैंक की राजनीति की गई. लेकिन सत्ता से बाहर होते ही इनका प्रेम गायब हो गया. पटना से नेता प्रतिपक्ष (तेजस्वी यादव) भी नदारद हैं. धर्म और आस्था दिखावे की चीज़ नहीं है. सत्ता में रहते हुए फोटो सेशन कराने वाले आज अवसरवादिता की राजनीति कर रहे हैं.

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ये भी पढ़ें- बिहारः तीनों बागी MLAs पर क्या हो सकती है कार्रवाई? एक्शन के मूड में कांग्रेस पार्टी

चुनाव नहीं है, इसलिए तुष्टीकरण बंद- बीजेपी

वहीं भाजपा प्रवक्ता दानिश इकबाल ने कहा कि लालू परिवार ने इस बार इफ्तार से पूरी तरह दूरी बना ली है. उन्होंने मुस्लिम नेताओं को सोचने पर मजबूर करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव और राजद का मकसद हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण रहा है. चूंकि अगले 4-5 वर्षों तक बिहार में कोई बड़ा चुनाव नहीं है, इसलिए शायद उन्हें अब इफ्तार के आयोजन की जरूरत महसूस नहीं हुई. अगर चुनाव नजदीक होते, तो खुद को हितैषी दिखाने के लिए वे जरूर दावत का इंतजाम करते.

RJD की सफाई, बीजेपी-जेडीयू पर पलटवार

इन आरोपों का जवाब देते हुए राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि भाजपा को 'खाद-पानी' देने वाले लोग आज राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि लालू जी और तेजस्वी जी का संकल्प था कि इस बार दावत-ए-इफ्तार राज्य के सभी जिलों में आयोजित की जाए. पार्टी के इन कार्यक्रमों का बहुत अच्छा संदेश गया है. हमने जिला स्तर पर भाईचारे और गंगा-जमुनी संस्कृति को मजबूती प्रदान की है. नफरतवादी शक्तियों को आधार देने वाली पार्टियां हम पर सवाल न उठाएं.

सांप्रदायिक राजनीति की जनक है भाजपा- कांग्रेस

कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन भी राजद के बचाव में उतरे. उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए के दलों को कम से कम रमजान के पाक महीने में इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी को यह बताना चाहिए कि भाजपा के हाथ में सत्ता सौंपकर उन्होंने अकलियत समाज (अल्पसंख्यक) के लिए क्या बेहतर किया है? उनके पास विकास के मुद्दे नहीं हैं, इसलिए वे केवल सांप्रदायिकता भड़काने का मौका ढूंढते हैं.

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