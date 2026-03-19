Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3146178
Zee Bihar JharkhandBihar

Bihar Breaking News Live: समृद्धि यात्रा में आज मुंगेर और लखीसराय पहुंचेंगे CM नीतीश, कई योजनाओं की देंगे सौगात

Bihar Breaking News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज (गुरुवार, 19 मार्च) लखीसराय और मुंगेर आ रहे हैं. लखीसराय में सीएम 208 करोड़ की 144 योजनाओं का शिलान्यास और 118 करोड़ की 117 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे. मुंगेर में मुख्यमंत्री करीब 119 करोड़ रुपये की योजनाओं का उद्घाटन/शिलान्यास करेंगे. दूसरी ओर चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माता के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 19, 2026, 08:48 AM IST

Trending Photos

बिहार समाचार
बिहार समाचार
LIVE Blog

Bihar News Today Live Updates: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा' का चौथा चरण जारी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज (गुरुवार, 19 मार्च) लखीसराय आ रहे हैं. इस दौरान वे जिले में विभिन्न विकास योजनाओं को नई गति देने के उद्देश्य से तकरीबन 326 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. मुख्यमंत्री 12:00 बजे हेलीकॉप्टर से सूर्यगढ़ा प्रखंड स्थित कजरा सोलर प्लांट परिसर पहुंचेंगे, जहां वे प्लांट का निरीक्षण करेंगे. वहीं मुंगेर में मुख्यमंत्री 87 करोड़ की लागत वाली 52 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे. साथ ही 32 करोड़ की 26 नई योजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा. दूसरी ओर आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है. पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है. इस मौके पर सभी देवी मंदिरों में विशेष तैयारी की गई है. पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर और शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source
19 March 2026
08:47 AM

Bihar News Today Live Updates: शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर में भक्तों की भीड़

आज गुरुवार से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है. पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है. इस मौके पर सभी देवी मंदिरों में विशेष तैयारी की गई है. पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर और शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है.

TAGS

bihar breaking newsBihar News

Trending news

bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: समृद्धि यात्रा में आज मुंगेर और लखीसराय पहुंचेंगे CM नीतीश, कई योजनाओं की देंगे सौगात
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: समृद्धि यात्रा में आज मुंगेर और लखीसराय पहुंचेंगे CM नीतीश, कई योजनाओं की देंगे सौगात
Madhepura news
मधेपुरा में बेखौफ अपराधियों का तांडव! एक युवक को मारी गोली, हायर सेंटर रेफर
Madhepura news
मधेपुरा में बेखौफ अपराधियों का तांडव! एक युवक को मारी गोली, हायर सेंटर रेफर
Bihar News
डॉ. भीमराव अंबेडकर विद्यालयों में आवेदनों की बरसात में ध्वस्त हुए पिछले सभी आंकड़े
Bihar News
डॉ. भीमराव अंबेडकर विद्यालयों में आवेदनों की बरसात में ध्वस्त हुए पिछले सभी आंकड़े
Jehanabad news
जहानाबाद में सजेगा CM का दरबार, DM ने दिए समय सीमा में काम पूरा करने के सख्त निर्देश
Bihar News
केंद्र की नई योजना से राज्य में बनेंगे 'प्लग एंड प्ले' पार्क, मिलेगा रोजगार
Bihar News
केंद्र की नई योजना से राज्य में बनेंगे 'प्लग एंड प्ले' पार्क, मिलेगा रोजगार
PLFI
PLFI को तगड़ा झटका: एरिया कमांडर प्रफुल्ल मुंडू ने DC और SP के सामने डाले हथियार