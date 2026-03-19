Bihar Breaking News Live: समृद्धि यात्रा में आज मुंगेर और लखीसराय पहुंचेंगे CM नीतीश, कई योजनाओं की देंगे सौगात

Bihar News Today Live Updates: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा' का चौथा चरण जारी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज (गुरुवार, 19 मार्च) लखीसराय आ रहे हैं. इस दौरान वे जिले में विभिन्न विकास योजनाओं को नई गति देने के उद्देश्य से तकरीबन 326 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. मुख्यमंत्री 12:00 बजे हेलीकॉप्टर से सूर्यगढ़ा प्रखंड स्थित कजरा सोलर प्लांट परिसर पहुंचेंगे, जहां वे प्लांट का निरीक्षण करेंगे. वहीं मुंगेर में मुख्यमंत्री 87 करोड़ की लागत वाली 52 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे. साथ ही 32 करोड़ की 26 नई योजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा. दूसरी ओर आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है. पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है. इस मौके पर सभी देवी मंदिरों में विशेष तैयारी की गई है. पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर और शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं.

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