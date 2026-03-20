Bihar Breaking News Live: आज औरंगाबाद-गयाजी पहुंचेगी CM नीतीश की समृद्धि यात्रा, JDU विधायक विभा देवी के बेटे की सड़क हादसे में मौत

Bihar Breaking News: गया में मुख्यमंत्री ₹377 करोड़ की 140 योजनाओं का शिलान्यास और ₹367 करोड़ की 553 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे. वहीं औरंगाबाद में ₹555 करोड़ की 120 योजनाओं का शिलान्यास और ₹123 करोड़ की 142 योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा.
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Bihar News Today Live Updates: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ‘समृद्धि यात्रा’ का आज अंतिम दिन है. मुख्यमंत्री आज (शुक्रवार, 20 मार्च) औरंगाबाद और गयाजी का दौरा करेंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का निरीक्षण और समीक्षा करेंगे. जानकारी के मुताबिक, गया में मुख्यमंत्री ₹377 करोड़ की 140 योजनाओं का शिलान्यास और ₹367 करोड़ की 553 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे. वहीं औरंगाबाद में ₹555 करोड़ की 120 योजनाओं का शिलान्यास और ₹123 करोड़ की 142 योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा. दूसरी ओर नवादा से जेडीयू पार्टी की विधायक विभा देवी की जिंदगी में मातम पसर गया है. उनके छोटे बेटे अखिलेश कुमार की सड़क दुर्घटना में असामयिक मौत हो गई. यह घटना परिवार के लिए अपूरणीय क्षति साबित हुई है.
Bihar News Today Live Updates: औरंगाबाद को करोड़ों रुपये की सौगात देंगे सीएम
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी ‘समृद्धि यात्रा’ के अंतिम दिन औरंगाबाद भी जाएंगे. जहां वे करीब ₹555 करोड़ की 120 योजनाओं का शिलान्यास और ₹123 करोड़ की 142 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे.
Bihar News Today Live Updates: गया को करीब 700 करोड़ की सौगात मिलेगी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी ‘समृद्धि यात्रा’ के अंतिम दिन गयाजी का दौरा करेंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का निरीक्षण और समीक्षा करेंगे. जानकारी के मुताबिक, गया में मुख्यमंत्री ₹377 करोड़ की 140 योजनाओं का शिलान्यास और ₹367 करोड़ की 553 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे.