Lohri Messages Wishes 2022 : पटना वालों, पंजाबियों को ऐसे दोगे लोहड़ी की बधाई तो छा जाओगे गुरू

पटनाः Lohri 2022 Wishes: पंजाब प्रांत का खास त्योहार लोहरी (Lohri) 13 जनवरी को मनाया जाएगा. पंजाब-हरियाणा, दिल्ली में लोहड़ी का त्योहार तो धूमधाम से मनाया जाता है. पटना में स्थित पटना साहिब गुरुद्वारे में लोहड़ी की विशेष धूम होती है.

भेजिए खास मैसेज

इसे नई फसल की कटाई की खुशी में मनाया जाता है. इस दिन शाम के समय आग जलाई जाती है और आग में गेंहू की बालियों, तिल से बनी रेवड़ियां, और मूंगफली अर्पित की जाती है और पूजा की जाती है. आप भी अपने दोस्तों के बीच लोहड़ी की खुशी बांट सकते हैं, भेजिए उन्हें ये खास Lohri Wish Message

हम आप के दिल में रहते है,

इसलिए हर गम सहते है,

कोई हम से पहले न कह दे आप को,

इसलिए पहले ही आप को

हैप्पी लोहड़ी कहते है.

दिल की ख़ुशी और अपनों का प्यार;

मुबारक हो आपको लोहड़ी का त्यौहार

लोहड़ी की शुभकामनाएं!

मीठे गुड़ में मिल गया तिल,

उड़ीं पतंग और खिल गया दिल,

आपके जीवन में आये हर दिन सुख और शांति,

मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग, सूरज दिया करण,

खुशियां दी बहार, ढोल दी आवाज ते नचदी मुटियार,

मुबारक होव सरकार लोहरी दा त्यौहार..

लोहड़ी का प्रकाश, जिंदगी का अंधकार मिटाए,

इसी कामना के साथ आओ मिलकर, लोहड़ी का त्यौहार मनाए,

फेर आ गई भंगड़े दी वारी,

लोहड़ी मनाऊ दी करो तैयारी,

अग्ग दे कोल सारे आओ,

सुनदरिये-मुनदरिये जोर नाल गाओ,

लोहड़ी दी आप ते आपदे पूरे परिवार नू बधाई.

पंजाब भंगड़ा दे मक्‍खन मलाई,

पंजाबी तड़का ते दाल फ्राई,

त्‍वानू लोहड़ी दी लख-लख वधाई.

