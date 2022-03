LPG Price Hike: किचेन पर महंगाई का हमला, जानिए पटना में कितनी महंगी हुई रसोई गैस

पटना: LPG Price Hike:आम आदमी की जेब और रसोई पर एक बार फिर महंगाई का हमला हुआ है. मंगलवार को जहां पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतें जारी हुई हैं तो वहीं रसोई गैस में भी ''आग'' लग गई है. जानकारी के मुताबिक, घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है. घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट 6 अक्टूबर 2021 के बाद बढ़े हैं. सिलेंडर के दाम देशभर में बढ़े हैं, दिल्ली में 899.50 रुपये से बढ़कर 949.5 रुपये हुई है तो वहीं पटना में अब आपको 1039.5 रुपये में घरेलू एलपीजी सिलेंडर मिलेगा.

पीटीआई ने दी खबर

जानकारी के मुताबिक, पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब घरेलू रसोई गैस (या एलपीजी) के दाम भी बढ़ने जा रहे हैं. पीटीआई के अनुसार घरेलू रसोई गैस (LPG Cylinder Price) की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. यानी अब आपको एक सिलेंडर के लिए 50 रुपये अधिक चुकाने होंगे. ये खबर पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से दी है.

Domestic cooking gas LPG price hiked by Rs 50 per cylinder; to cost Rs 949.50 per 14.2-kg bottle: Sources

