मधेपुरा में बेखौफ अपराधियों का तांडव! एक युवक को मारी गोली, हायर सेंटर रेफर

Madhepura Man Shot: मधेपुरा जिले में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया. बताया जा रहा है कि बुधवार (18 मार्च) की करीब रात 9 बजे चौसा और घोषई के बीच नहर के पास तीन अज्ञात अपराधियों ने युवक को गोली मार दी. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. घायल युवक की पहचान चौसा प्रखंड के धुरिया कलासन निवासी नंदकिशोर यादव के पुत्र दिलखुश कुमार के रूप में हुई है.

बताया जा रहा है कि अपराधियों ने युवक की पीठ में गोली मारी, जो पेट को चीरते हुए बाहर निकल गई. गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को तुरंत चौसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया. युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

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घटना की सूचना मिलते ही चौसा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. वहीं इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. लोग अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. उधर कटिहार रेल पुलिस बैरेक में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सरकारी पिस्टल की सफाई के दौरान अचानक गोली चल गई. इस हादसे में हवलदार चालक जवान प्रेमजीत घायल हो गए.

बताया जाता है को घटना उस वक्त हुई जब रेल आरक्षी बैरेक में अपने हथियार की सफाई कर रहे थे. इसी दौरान अचानक पिस्टल से गोली चल गई, जो प्रेमजीत के दाहिने कंधे में लगकर आर-पार हो गई, घटना के तुरंत बाद साथी जवानों ने घायल प्रेमजीत को आनन-फानन में कटिहार सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है. चिकित्सकों के अनुसार, उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है. प्रारंभिक तौर पर इसे लापरवाही से जुड़ा मामला माना जा रहा है.

मधेपुरा से प्रशांत कुमार और कटिहार से रंजन कुमार की रिपोर्ट