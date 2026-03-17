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मधुबनी में जाली नोटों का बड़ा रैकेट ध्वस्त: दो तस्कर दबोचे गए, नेपाल भेजने की थी तैयारी

Madhubani News: मधुबनी पुलिस ने भारी मात्रा में जाली नोट के साथ दो तस्कर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि जाली नोट का अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन है. रुपया को नेपाल भेजा जाने वाला था.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 17, 2026, 09:43 PM IST

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मधुबनी में जाली नोटों का बड़ा रैकेट ध्वस्त: दो तस्कर दबोचे गए
मधुबनी में जाली नोटों का बड़ा रैकेट ध्वस्त: दो तस्कर दबोचे गए

Bihar News: मधुबनी पुलिस ने जाली नोट गिरोह का भंडाफोड़ किया. 6 लाख 44 हजार नकली रुपया के साथ दो नोट तस्कर गिरफ्तार किया है. नगर थाना पुलिस ने मधुबनी रेलवे स्टेशन के पास से एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, उसके निशानदेही पर दूसरे तस्कर को गयाजी जिला से गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार जाली नोट तस्कर की पहचान नालन्दा जिला के हरनौत थाना क्षेत्र निवासी सूर्यदेव कुमार सूरज और गयाजी जिला निवासी उदल पासवान के तौर पर हुई है.

जाली रुपया का कारोबार गयाजी जिला से मधुबनी समेत अन्य कई जिलों और नेपाल तक फैला हुआ है. पुलिस ने कलर प्रिंटर, नोट कटर मशीन समेत रुपया छापने से सम्बंधित अन्य सामग्री बरामद किया है. एसपी योगेन्द्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना पर नगर थाना पुलिस ने मधुबनी स्टेशन के पास से सूर्यदेव कुमार सूरज को गिरफ्तार किया, उसके बैग से भारी मात्रा में इंडियन करेंसी का नकली नोट मिला. उससे पूछताछ पर पता चला नकली रुपया गयाजी जिला के विश्वविद्यालय बोधगया थाना क्षेत्र के उदल पासवान से लाया गया है.

उन्होंने बताया कि पुलिस गयाजी स्थित उदल पासवान के घर छापेमारी कर उदल पासवान को गिरफ्तार किया. उदल पासवान कि निशानदेही पर गयाजी के गौतमनगर स्थित किराए के मकान से जाली नोट छपाई मशीन भारी मात्रा में जाली नोट समेत अन्य सामग्री बरामद की गई. जाली रुपया का नेपाल कनेक्शन है और ये रुपया नेपाल देश निवासी राजाक्षेत्री नाम के युवक को देने जा रहे थे. 

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एसपी योगेन्द्र कुमार ने बताया कि सूर्यदेव कुमार सूरज के पास से 6,44,000 जाली भारतीय करेंसी और 3200 ऑरिजिनल रुपया बरामद किया गया है. पुलिस ने गिरफ्तार दोनों अंतरराष्ट्रीय जाली नोट तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस जाली नोट तस्कर गिरोह के नेटवर्क को खंगाल रही है. इस जाली नोट तस्कर गिरोह का नेपाल सहित कई राज्यों में नेटवर्क की संभवाना जतायी जा रही है.

रिपोर्ट: इंदु भूषण

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