massive fire at scrap warehouse: हैदराबाद के कबाड़ गोदाम में आग, बचाओ-बचाओ कहते जल गए 11 मजदूर

पटनाः massive fire at scrap warehouse:बिहार के लिए एक बेहद दर्दनाक खबर हैदराबाद से आई है. यहां एक कबाड़ के गोदाम में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई. सभी 11 लोग बिहार के रहने वाले थे. आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी होगी. मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि अभी प्राथमिकता सबको बाहर निकालने की है. आग की वजह के बारे में क्या सटीक कारण रहे हैं उसके लिए जांच की जा रही है.

12 मजदूर थे गोदाम में

जानकारी के मुताबिक, हैदराबाद के भोईगुड़ा स्थित कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने से बिहार के 11 मजदूर जिंदा जल गये, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई. आग से जलकर मरने वाले सभी प्रवासी मजदूरों का 11 शवों को बाहर निकाल लिया गया है. सभी मृतकों के शवों को अस्पताल में ले जाया गया है, जहां पर शवों का पोस्टमार्टम कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान आग पर काबू पा लिया है.

एक को बचाया गया

पुलिस के अनुसार कबाड़ गोदाम की पहली मंजिल पर 12 मजदूर मौजूद थे. सभी सो रहे थे. आग कब लगी, इस बारे में भी ठीक जानकारी नहीं है, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि सुबह गोदाम से बचाओ-बचाओ की आवाज आ रही थी. मजदूरों के बाहर निकलने का एक मात्र रास्ता भूतल में कबाड़ की दुकान से ही था. जिसका शटर बंद था. सुबह आठ बजे तक 11 मजदूर शवों में बदल गए थे. इनमें से एक व्यक्ति को बचाया जा सका है.

Telangana | 11 people died after a fire broke out in a scrap shop in Bhoiguda, Hyderabad

Out of 12 people, one person survived. DRF reached the spot to douse the fire. A shock circuit could be the reason for the fire. We are investigating the matter: Mohan Rao, Gandhi Nagar SHO pic.twitter.com/PMTIDa5ilg

— ANI (@ANI) March 23, 2022