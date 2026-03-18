मंत्री संजय सिंह की नई मुसीबत, 42 लाख की धोखाधड़ी और चुनावी हलफनामे में भी केस को छुपाने का आरोप

Minister Sanjay Singh News: बिहार सरकार में पीएचईडी मंत्री और महुआ से लोजपा-आर के विधायक संजय सिंह पर हाजीपुर के एक युवक ने गंभीर आरोप लगाया है. हाजीपुर के रहने वाले प्रभात कुमार सिंह ने मंत्री पर 42 लाख रुपये के गबन का सनसनीखेज आरोप लगा है. इसके बाद सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया है. प्रभात कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह के भवानी कॉम्प्लेक्स में एक फ्लैट बुक करने के नाम पर संजय सिंह ने कुल 42 लाख रुपये ले लिया और ना तो फ्लैट दिया. इतना ही नहीं उन्होंने इसका पैसा भी नहीं लौटाया है. यह मामला कोर्ट में केस भी चल रहा है.

युवक ने यहां तक बताया कि संजय सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव के नामांकन से पहले ही कोर्ट द्वारा वारंट जारी हुआ था, बावजूद इसके संजय सिंह ने केस का जिक्र अपने चुनावी हलफनामे में नहीं किया. पुलिस ने भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की.

पीड़ित युवक ने बताया कि 42 लाख रुपया ब्याज पर ले कर दिया मैंने दिया, जिसे भरते-भरते मेरा गाड़ी और घर तक बिक गया. इसके बाद भी संजय सिंह ने पैसा नहीं लौटाया है. इसके अलावा भी कई संगीन आरोप मंत्री संजय सिंह पर लगे हैं ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में मंत्री संजय सिंह की क्या प्रतिक्रिया आती है.

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बता दें कि संजय सिंह ने लोजपा (रामविलास) पार्टी की टिकट पर महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और राजद के सिटिंग विधायक मुकेश रौशन को 44,997 वोटों के बड़े अंतर से हराया था. इस सीट से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी जेजेडी की टिकट पर मैदान में थे. संजय सिंह की बड़ी जीत का ईनाम उन्हें मंत्री बनाकर दिया गया था. हालांकि, अब उनकी मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं.