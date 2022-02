'मिस्टर आईपीएल' को नीलामी में लगा झटका, फैंस के लिए लिखा ये भावुक संदेश

पटना: आईपीएल 2022 की मेगा नीलामी में रविवार को यहां दस फ्रें चाइजी टीमों के बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना नहीं बिके. पहले दिन अनसोल्ड रहने के बाद अनुभवी बल्लेबाज, जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था, उन्हें नीलामी के अंतिम दिन भी फ्रेंचाइजी द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया, जिसका मतलब था कि रैना पहली बार आईपीएल नीलामी में अनसोल्ड रहे.

पिछला सीजन रहा खराब

2008 में प्रतियोगिता शुरू होने के बाद से रैना का यह दूसरा आईपीएल सीजन होगा. व्यक्तिगत कारणों से यूएई से स्वदेश लौटने के बाद वह आईपीएल 2020 सीजन से भी चूक गए थे. 'मिस्टर आईपीएल' रैना ने 2021 में सीएसके के संगठन में वापसी की, लेकिन उनका सीजन खराब रहा, जिसके दौरान उन्होंने 17.77 की औसत से केवल 160 रन बनाए और अब उम्र उनके पक्ष में नहीं है, इसका मतलब कैश-रिच लीग में रैना के लिए सड़क का अंत हो सकता है.

