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मौत को छूकर निकली जय मां विंध्यवासिनी बस: कोसूक गांव के पास भीषण हादसा, बाल-बाल बचे यात्री

Nalanda Bus Accident: नालंदा में यात्रियों से भरी जय मां विंध्यवासिनी बस अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराते हुए झोपड़ी में जा घुसी. बस में सवार कई यात्री बाल बाल बच गए हैं. पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन के सहारे बस को बाहर निकाला गया. दीपनगर थाना क्षेत्र के कोसुक गांव की घटना है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 18, 2026, 10:18 PM IST

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कोसूक गांव के पास भीषण हादसा, बाल-बाल बचे यात्री
कोसूक गांव के पास भीषण हादसा, बाल-बाल बचे यात्री

Nalanda Accident: नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. कोसूक गांव के पास यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराती हुई एक झोपड़ी में जा घुसी. गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ.

बताया जाता है कि जय मां विंध्यवासिनी नामक बस बिहार शरीफ के रामचंद्रपुर बस स्टैंड से यात्रियों को लेकर राजगीर की ओर जा रही थी. तभी दीपनगर थाना क्षेत्र के कोसूक गांव के पास भीड़भाड़ वाले इलाके में बस अचानक अनियंत्रित हो गई. देखते ही देखते बस बिजली के खंभे से टकराते हुए सड़क किनारे बनी एक झोपड़ी में जा घुसी. बस के टकराते ही उसमें सवार यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार मच गई. मौके पर मौजूद स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला.

इस हादसे में यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस स्थान पर यह घटना हुई, वहां हमेशा भीड़भाड़ रहती है. संयोग अच्छा रहा कि हादसे के समय झोपड़ी के आसपास कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. हादसे के बाद चालक और उपचालक घायल हो गए और बस को मौके पर छोड़कर फरार हो गए. फिलहाल, क्रेन की मदद से झोपड़ी में फंसी बस को बाहर निकालने का काम जारी है. ऐतिहातन इस इलाके विद्युत सेवा बातचीत कर दी गई है.

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रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार

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