Nalanda Crime: चोरी में नाकाम हुए तो चोरों ने दुकान में लगाई आग! हरनौत बाजार की कई दुकानें खाक, 15 लाख की संपत्ति राख

Nalanda Crime: नालंदा के हरनौत बाजार में एक बार फिर आगलगी की घटना सामने आई है. मंगलवार (17 मार्च) देर रात गोनावा रोड स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के पास एक फर्नीचर दुकान समेत कुल 4 दुकानों में आग लग गई, जिससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ. स्थानीय लोगों ने बताया कि दुकान में चार छोटे छोटे सिलेंडर भी आग के कारण ब्लास्ट हुआ हैं.

2 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू

आग की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग, पुलिस और दमकल टीम मौके पर पहुंची और 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. इस दौरान आग की चपेट में पास खड़ी एक कार और कई ठेले भी आ गए. पीड़ित दुकानदारों के अनुसार, फर्नीचर समेत अन्य सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया है. कुल नुकसान करीब 15 लाख रुपये से अधिक आंका जा रहा है. आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हैं, हालांकि असामाजिक तत्वों द्वारा आगजनी की आशंका जताई जा रही है.

यह भी पढ़ें: बेगूसरायः न स्ट्रेचर मिला, ना एंबुलेंस... बेटे की लाश कंधे पर लेकर घूमता रहा पिता

Add Zee News as a Preferred Source

गुस्साए चोरों ने दुकान में लगाया आग

बताया जा रहा है कि चोरी के असफल प्रयास से गुस्साए चोरों ने दुकान में आग लगा दी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. लगातार हो रही आग की घटनाओं से हरनौत बाजार के दुकानदारों में दहशत का माहौल है. वहीं, पुलिस ने सिलेंडर ब्लास्ट की घटना से इनकार किया है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश, नालंदा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!