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Nalanda Crime: चोरी में नाकाम हुए तो चोरों ने दुकान में लगाई आग! हरनौत बाजार की कई दुकानें खाक, 15 लाख की संपत्ति राख

Nalanda Crime: नालंदा के हरनौत बाजार में देर रात गोनावा रोड स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के पास एक फर्नीचर दुकान में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने 4 अन्य दुकानों को भी अपने चपेट में ले लिया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 18, 2026, 11:03 AM IST

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नालंदा: हरनौत बाजार में आग का तांडव, 15 लाख की संपत्ति राख
नालंदा: हरनौत बाजार में आग का तांडव, 15 लाख की संपत्ति राख

Nalanda Crime: नालंदा के हरनौत बाजार में एक बार फिर आगलगी की घटना सामने आई है. मंगलवार (17 मार्च) देर रात गोनावा रोड स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के पास एक फर्नीचर दुकान समेत कुल 4 दुकानों में आग लग गई, जिससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ. स्थानीय लोगों ने बताया कि दुकान में चार छोटे छोटे सिलेंडर भी आग के कारण ब्लास्ट हुआ हैं.

2 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू
आग की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग, पुलिस और दमकल टीम मौके पर पहुंची और 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. इस दौरान आग की चपेट में पास खड़ी एक कार और कई ठेले भी आ गए. पीड़ित दुकानदारों के अनुसार, फर्नीचर समेत अन्य सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया है. कुल नुकसान करीब 15 लाख रुपये से अधिक आंका जा रहा है. आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हैं, हालांकि असामाजिक तत्वों द्वारा आगजनी की आशंका जताई जा रही है.

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गुस्साए चोरों ने दुकान में लगाया आग
बताया जा रहा है कि चोरी के असफल प्रयास से गुस्साए चोरों ने दुकान में आग लगा दी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. लगातार हो रही आग की घटनाओं से हरनौत बाजार के दुकानदारों में दहशत का माहौल है. वहीं, पुलिस ने सिलेंडर ब्लास्ट की घटना से इनकार किया है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश, नालंदा

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