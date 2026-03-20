नवादाः JDU विधायक विभा देवी के बेटे का सड़क हादसे में निधन, परिवार में पसरा मातम

MLA Vibha Devi Son Death: नवादा जिले से बड़ी खबर आ रही है. यहां जेडीयू विधायक विभा देवी और पूर्व मंत्री राजवल्लभ प्रसाद यादव के छोटे बेटे अखिलेश यादव की एक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर देखने को मिल रही है. यह घटना गुरुवार (19 मार्च) को हुई. जानकारी के अनुसार, अखिलेश कुमार अपने आवास से थार गाड़ी लेकर निकले थे, जो कि रास्ते में अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई. इस दुर्घटना में अखिलेश गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी.



बताया जा रहा है कि हादसे के बाद अखिलेश कुमार को गंभीर पटना लाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, अखिलेश का शव पटना से नवादा स्थित उनके पैतृक आवास पत्थर इंग्लिश के लिए रवाना हो चुका है. घर के सबसे छोटे बेटे की मौत से विधायक विभा देवी और पूर्व मंत्री राजवल्लभ प्रसाद यादव का परिवार गहरे सदमे में है.

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घटना की सूचना मिलते ही गुरुवार को पूरे नवादा इलाके में मातम छा गया. धीरे-धीरे लोग उनके पैतृक आवास पर जुटना शुरू हो गए हैं. मृतक अखिलेश कुमार राजनीति से दूर रहते थे, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों और आम लोगों के साथ उनका व्यवहार काफी अच्छा था. वह राजनीतिक कार्यक्रमों में भी शामिल होते थे और सभी से सहजता से बातचीत करते थे. लोग उन्हें एक मिलनसार व्यक्ति के रूप में जानते थे.

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रिपोर्ट- यशवंत