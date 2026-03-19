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नीट छात्रा मौत कांड: सीबीआई टीम को देख भड़के परिजन, जहानाबाद से बैरंग लौटी दिल्ली की टीम

Bihar News: 11 जनवरी को पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की नीट छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी. इस घटना के बाद देशव्यापी आक्रोश देखने को मिला था, जिसके बाद सरकार ने इसे सीबीआई को सौंपा था. सीबीआई टीम जहानाबाद से बैरंग दिल्ली लौटी.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 19, 2026, 07:51 PM IST

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सीबीआई टीम को देख भड़के परिजन, जहानाबाद से बैरंग लौटी दिल्ली की टीम
सीबीआई टीम को देख भड़के परिजन, जहानाबाद से बैरंग लौटी दिल्ली की टीम

NEET Student Death Case: पटना के चर्चित शम्भू गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती नजर आ रही है. गुरुवार को सीबीआई की तीन सदस्यीय टीम जांच करने मृतका के पैतृक गांव पहुंची. वहां जांच एजेंसी को परिजनों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा. परिजनों ने बात करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद जांच एजेंसी को बैरंग लौटना पड़ा.

बताया जा रहा है कि पहले इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच सीबीआई की रांची टीम कर रही थी, लेकिन अब इसे दिल्ली की टीम ने अपने हाथ में ले लिया है. इसी सिलसिले में दिल्ली की टीम अहम जानकारी जुटाने और परिवार से पूछताछ के लिए गांव पहुंची थी. परिजनों ने बताया कि यह चौथी बार है जब सीबीआई की टीम जांच के नाम पर गांव आई है. 

उन्होंने जांच एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एजेंसियां केवल घंटों पूछताछ करती हैं, लेकिन अब तक न्यायालय को कोई ठोस रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है. पीड़ित परिवार के अनुसार, जांच के नाम पर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. मृतका के पिता ने कड़े शब्दों में कहा कि हमें अब सीबीआई, एसआईटी या बिहार सरकार की किसी भी जांच पर भरोसा नहीं रहा. पहले एसआईटी और अब सीबीआई ने हमें केवल परेशान किया है. अब हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ न्यायालय पर है, क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है. 

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बता दें कि 11 जनवरी को पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की नीट छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी. इस घटना के बाद देशव्यापी आक्रोश देखने को मिला था, जिसके बाद सरकार ने इसे सीबीआई को सौंपा था. हालांकि, लंबी जांच के बावजूद परिवार अब भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद

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