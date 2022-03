NEET UG Exam: नीट यूजी परीक्षा के लिए अब ऊपरी आयु सीमा की बाध्यता नहीं, पढ़ें पूरी जानकारी

NEET UG Exam: नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने नीट यूजी पात्रता के लिए ऊपरी आयु सीमा हटा दी है. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. एमएमसी के इस निर्णय से नीट यूजी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिलेगी.

एनएमसी सचिव ने एनटीए को भेजा पत्र

बता दें कि एनएमसी सचिव डॉ. पुलकेश कुमार ने 9 मार्च 2022 को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के वरिष्ठ निदेशक डॉ. देवव्रत को एक पत्र भेजा है. इस पत्र में कहा गया है कि 21 अक्टूबर 2021 को आयोजित चौथी एनएमसी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नीट-यूजी परीक्षा में बैठने के लिए कोई निश्चित ऊपरी आयु सीमा नहीं होनी चाहिए. इसलिए, सूचना बुलेटिन को इसके मुताबिक संशोधित किया जा सकता है.

Under Graduate Medical Education Board, National Medical Commission removes the fixed upper age limit for appearing in the NEET-UG examination. pic.twitter.com/wTc3akQBDh

