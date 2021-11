New Rules: 1 दिसंबर से होंगे ये बड़े बदलाव, जानें आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर

New Rules: आमतौर पर हर माह (Month) की पहली तारीख से कुछ न कुछ बदलाव (Changes) होते हैं. या तो नए नियम (New Rules) लागू होते हैं या पुराने नियमों (Old Rules) में कुछ परिवर्तन होता है. दिसंबर 2021 (December 2021) की शुरुआत में भी ऐसा होने जा रहा है. इसका असर आम आदमी की जेब (pocket) पर भी पड़ेगा.

14 साल बाद माचिस होगी महंगी

बता दें कि किचन में गैस चूल्हा (Gas Stove) जलाना 1 दिसंबर से महंगा होने वाला है. क्योंकि माचिस (Matchbox) का दाम 14 वर्ष बाद बाद दोगुना होने वाला है. माचिस की एक डिब्बी के लिए 1 रुपए की जगह अब आपको 2 रुपए खर्च करने होंगे. इससे पहले वर्ष 2007 में माचिस की कीमत (Cost) 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपए किए गए थे.

आधार UAN से लिंक नहीं होने पर रुकेगा PF का पैसा

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को Aadhar Number से 30 नवंबर 2021 तक लिंक करना आवश्यक है. यदि आप 30 नवंबर तक ये नहीं करते हैं तो 1 दिसंबर से आपके अकाउंट में कंपनी की ओर से दिए जाने वाले योगदान को रोक दिया जाएगा. वहीं, आधार कार्ड से लिंक नहीं कराने पर EPF खाते से पैसा निकालने में भी आपको परेशानी हो सकती है.

ये भी पढ़ें- PF Interest Deposite: खुशखबरी! 21.38 करोड़ अकाउंट में ट्रांसफर हुआ PF ब्याज का पैसा, चेक करें अपना खाता

SBI क्रेडिट कार्ड

SBI का Credit Card यूज करने वालों को जोरदार झटका लगने वाला है. क्योंकि 1 दिसंबर से एसबीआई क्रेडिट कार्ड से कुछ भी खरीदारी करना महंगा हो जाएगा. हर खरीदारी पर 99 रुपये टैक्स अलग से देना होगा जो कि प्रोसेसिंग चार्ज (Processing Charge) होगा.

पंजाब नेशनल बैंक के इंटरेस्ट रेट में बदलाव

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के खाताधारकों के लिए अच्छी खबर नहीं है. दरअसल बैंक ने बचत खाते की ब्याज दरों में कटौती करने का निर्णय लिया है. बैंक द्वारा सेविंग्स अकाउंट (Saving Account) की ब्याज दरों को सालाना 2.90 प्रतिशत से घटाकर 2.80 प्रतिशत किया जा रहा है. नई दरें 1 दिसंबर से ही लागू होंगी.

गैस सिलेंडर की कीमत

बता दें कि हर माह की पहली तारीख को गैस सिलिंडर (Gas Cylinder) के दामों की समीक्षा की जाती है. इसके बाद नई कीमतें (New Cost) तय होते हैं. हालांकि, अफ्रीका (Africa) में कोरोना वायरस (Corona Virus) का नया वैरिएंट (New Variant) मिलने से कच्चे दाम में बड़ी गिरावट आई है. ऐसे में संभावना है कि LPG Cylinder की कीमत कम हो सकती है.