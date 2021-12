New Year 2022 Resolution: नए साल पर खुद से करें ये पांच वादे तो बन जाएगी जिंदगी

पटनाः New Year Resolution: नए साल (New Year) की शुरुआत के साथ आप New Year Resolution के बारे में सोच रहे होंगे. यानी कुछ ऐसी आदतें जो आप लगातार कई दिनों से अपनाने के लिए सोच रहे होंगे, लेकिन उन्हें अपने रुटीन में लागू नहीं कर पा रहे हैं. अगर ऐसा है तो साल का पहला दिन ऐसी किसी नई शुरुआत के लिए सबसे अच्छा है. आप योग करने, बुक पढ़ने, रनिंग-जॉगिंग पर जाने जैसे कई तरह के Resolution आप ले सकते हैं.

बुक पढ़ेंगेः नए साल पर सबसे सही Resolution होगा कि आप किताबें पढ़ें. आप इस न्यू ईयर पर संकल्प लें कि आप रोज कुछ न कुछ पढ़ेंगे और जैसे-जैसे कोई भी अच्छी किताब आप पढ़ेंगे तो सब चीज़ें बदल जाएंगी. आप ज्यादा प्रोडक्टिव और रचनात्मक बन जायेंगे. आप अपने आप को एक बेहतर व्यक्तित्व बना हुआ महसूस करेंगे और आप बन भी जायेंगे.

जल्‍दी उठनाः देर रात में सोना और सुबह देर जागना. बेतरतीब दिनचर्या की शुरुआत इसी से होती है. इसका हेल्‍थ पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है. ऐसे में यह संकल्‍प लें कि इस साल सुबह सूर्योदय से पहले उठेंगे और उठकर योग ध्‍यान आदि करेंगे.

गुस्सा नहीं करेंगेः अगर आपको भी इस बात पर गुस्सा आता है कि आपको बार-बार और जल्दी गुस्सा क्यों आ जाता है तो इस साल आप इस पर कंट्रोल करें. अपने आप को शांत रखे. अपनी एनर्जी को अपने काम में लगाएं. नेगेटिव लोगों से दूर रहे हैं और सकारात्मक विचारों के बारे में सोचें. गुस्सा कम हो जाएगा.

बचत करेंः घर पर रहते हुए अगर आप इन दिनों ऑनलाइन शॉपिंग अधिक कर रहे हैं और बेमतलब की चीजों पर खर्च करने लगे हैं तो इस साल नए साल पर यह वादा करें कि आप इस साल अच्‍छी बचत करेंगे. बेहतर होगा अगर आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने के बजाय घर पर खाना बनाकर खाएं तो यकीनन आप कई बचत कर सकते हैं.

नशा नहीं करेंगेः अगर आपको शराब, सिगरेट, तम्बाकू या कोई भी लत है तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है. इसलिए इस New Year पर आप इसे छोड़ दें. यही आपका सबसे पहला मोटो होना चाहिए. आप इन सब बुरी आदतों को छोड़ दें. अगर आप नशे के शिकार हैं तो उसे छोड़ने के लिए नशा मुक्ति केन्द्र की सहायता भी ले सकते हैं.

