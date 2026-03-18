Iftar Party Politics: नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी आज, JDU की दावत में टोपी पहने दिखें निशांत कुमार

Nitish Kumar Iftar Party: बिहार में एक बार फिर से इफ्तार पार्टी पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से आज यानी बुधवार (18 मार्च) शाम को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है. इसमें बिहार सरकार के सभी मंत्रियों के साथ सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों को भी निमंत्रण दिया गया है. यह दावत सीएम आवास पर आयोजित होगी. इससे पहले मंगलवार (17 मार्च) की शाम को जेडीयू की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था. इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके बेटे निशांत कुमार भी शामिल हुए थे.

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