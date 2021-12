बिहार में ओमिक्रॉन को लेकर 'अलर्ट', नई गाइडलाइन जारी

Patna: कोविड के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) को लेकर बिहार (Bihar) में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है. इस बीच प्रदेश में कोरोना के बढ़ते नए मामलों को देखते हुए तीसरी लहर (Third Wave of Corona Virus) की आशंका भी गहरा गई है. इसके बाद राज्य सरकार ने इस महामारी से बचाव के लिए नई गाइडलाइन (New Covid Guideline) जारी कर दी है.

आपदा प्रबंधन समूह (DMG) की बैठक के बाद होम डिपार्टमेंट ने अनलॉक-11 को लेकर गाइडलाइन जारी कर सभी DM और SP को प्रोटोकॉल पालन कराने का निर्देश दिया है. यह गाइडलाइन (Guideline) आज से 5 जनवरी 2022 तक लागू रहेगी.

होम डिपार्टमेंट (Home Department) की गाइडलाइन के अनुसार सभी दुकानों व प्रतिष्ठानों को सामान्य रूप से खोला जाएगा. हालांकि इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा. दुकानों व प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा. साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करनी होगी.

वहीं, दुकान और प्रतिष्ठानों के परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए 2 गज की दूरी के लिए घेरा बनाना होगा. कोविड की वैक्सीन लगा चुके कर्मचारी ही दुकानों और प्रतिष्ठानों में कार्य कर सकेंगे.

बिहार सरकार ने अपनी गाइडलाइन में शिक्षण संस्‍थानों को आनलाइन क्लास जारी रखने को कहा है. सभी सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, मनोरंजन और खेलकूद आदि के आयोजन कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही होंगे. सिनेमा हॉल और जिम कुल क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ ही खोले जाएंगे.

शादी कार्यक्रम के कम से कम 3 दिन पहले स्थानीय थाने को सूचना देनी होगी. शादी और अंतिम संस्कार के साथ श्राद्ध कर्म भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत करना होगा. वहीं सार्वजनिक वाहन में कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन करना होगा. ऐसे वाहनों में बगैर मास्‍क पहने व खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी. निजी वाहनों में भी मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है.