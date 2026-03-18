भीमराव अंबेडकर विद्यालयों ने रचा इतिहास: आवेदनों की बरसात में ध्वस्त हुए पिछले सभी आंकड़े

Bihar News: डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को राज्य सरकार की ओर से पूरी तरह निशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ सुरक्षित आवास, स्मार्ट एवं डिजिटल कक्षाएं, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, खेलकूद की समुचित व्यवस्था, पौष्टिक भोजन एवं शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है.
Trending Photos
Patna News: बिहार में मौजूद 91 डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है. शैक्षणिक सत्र 2025–26 में नामांकन के लिए कुल 19 हजार 829 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें कक्षा-1 के लिए 14 हजार 459 एवं कक्षा-6 के लिए 5 हजार 370 आवेदन शामिल थे. वहीं, शैक्षणिक सत्र 2026–27 में यह संख्या बढ़कर कुल 1 लाख 3 हजार 195 आवेदन प्राप्त हुए. जिनमें कक्षा-1 के लिए 59 हजार 453 एवं कक्षा-6 के लिए 43 हजार 742 आवेदन प्राप्त हुए हैं. यह आकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 5 गुणा अधिक दर्ज की गई है.
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कक्षा-6 में नामांकन के लिए दिनांक 22 फरवरी को राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 20 हजार 418 छात्र-छात्राएं उपस्थित हुए. 268 रिक्त सीटों के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम दिनांक 16 मार्च को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है. वहीं कक्षा-1 में नामांकन के लिए दिनांक 9 मार्च से 14 मार्च के बीच ऑनलाइन लॉटरी का आयोजन किया गया. लॉटरी के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. इस वर्ष शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए कक्षाओं का नियमित संचालन 1 अप्रैल से प्रारंभ किया जाएगा.
डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को राज्य सरकार की ओर से पूरी तरह निशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ सुरक्षित आवास, स्मार्ट एवं डिजिटल कक्षाएं, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, खेलकूद की समुचित व्यवस्था, पौष्टिक भोजन एवं शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्धारित डीबीटी राशि भी उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराई जाती है.
यह भी पढ़ें: बिहार बिजली विभाग के 'कुबेर' इंजीनियर पर EOU की स्ट्राइक, 7 ठिकानों पर रेड