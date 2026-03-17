आमस-दरभंगा NH के निर्माण का रास्ता साफ, पटना हाईकोर्ट ने वक्फ ट्रिब्यूनल का आदेश किया रद्द

Patna High Court: पटना हाई कोर्ट ने आमस-दरभंगा एनएच के कुछ हिस्सों पर लगी रोक को हटाते हुए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने अपने 18 पन्ने के आदेश में अध्यक्ष को खिलाफ कहा कि असल में ट्रिब्यूनल कानून को समझने में फेल रहा और वक्फ ट्रिब्यूनल के चेयरमैन सबसे ज़्यादा एक खास कम्युनिटी के हितों का ख्याल रखते हैं.

कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष बिहार ज्यूडिशियल सर्विस के सदस्य हैं. उनके लिए ऐसा करना ठीक नहीं है. कोर्ट ने इस बात की जानकारी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ध्यान में लाने का आदेश दिया.

हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राज मार्ग की ओर से दायर अर्जी को मंजूर करते हुए ट्रिब्यूनल के रोक आदेश को निरस्त कर दिया. जस्टिस विवेक चौधरी की एकलपीठ ने मामले पर सुनवाई के बाद बिहार स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल के 15 मई, 2025 के आदेश को निरस्त कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि समस्तीपुर जिला के शाहपुर बघनुई मौजा में प्लॉट संख्या 2886 (कब्रिस्तान), 3092 (कब्रिस्तान), 2963 (मस्जिद) और मोहिउद्दीनपुर राजवा मौजा में प्लॉट संख्या 2502 (मस्जिद) और 2504 (कब्रिस्तान) के भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को ट्रिब्यूनल में चुनौती दी गई थी.

वक्फ ट्रिब्यूनल ने मस्जिद और कब्रिस्तान से सम्बंधित जमीन पर राष्ट्रीय राज मार्ग की ओर से किए जा रहे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी.

यह भी पढ़ें: पटना हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन चुनाव: 1 अप्रैल से नामांकन शुरू