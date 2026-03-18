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पटना में पशु तस्करी पर बड़ी कार्रवाई: जहानाबाद से पूर्णिया जा रहा ट्रक जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार

Patna News: पटना के बाईपास थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पशु तस्करी के एक मामले का खुलासा किया. गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए वाहन जांच अभियान में एक ट्रक से दो दर्जन से अधिक पशु बरामद किए गए. मौके से चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में खुलासा हुआ कि पशुओं को जहानाबाद से पूर्णिया ले जाया जा रहा था.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 18, 2026, 12:35 PM IST

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पटना में पशु तस्करी पर बड़ी कार्रवाई: जहानाबाद से पूर्णिया जा रहा ट्रक जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार
पटना में पशु तस्करी पर बड़ी कार्रवाई: जहानाबाद से पूर्णिया जा रहा ट्रक जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार

Patna News: राजधानी पटना के बाईपास थाना क्षेत्र में पुलिस ने पशु तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए अहम कार्रवाई की है. गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए विशेष अभियान में एक ट्रक से दो दर्जन से अधिक पशुओं को अमानवीय तरीके से भरा हुआ पाया गया. इस दौरान मौके से दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. इस पूरे ऑपरेशन में अंतरराष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का भी सहयोग रहा, जिससे पुलिस को सफलता हासिल करने में मदद मिली. बरामद पशुओं की हालत बेहद खराब पाई गई, जिससे तस्करी के क्रूर तरीके का अंदाजा लगाया जा सकता है.

वाहन जांच में पकड़ा गया ट्रक
पुलिस के अनुसार, बाईपास इलाके में नियमित वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान एक संदिग्ध ट्रक को रोककर जब तलाशी ली गई तो अंदर पशुओं को ठूंस-ठूंस कर भरा गया था. तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और चालक व खलासी को गिरफ्तार कर लिया.

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पूछताछ में बड़ा खुलासा
प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे इन पशुओं को जहानाबाद से खरीदकर अवैध रूप से पूर्णिया ले जा रहे थे. वहां इन्हें ऊंचे दामों पर बेचने की योजना थी. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह में और कौन-कौन शामिल हैं.

पशुओं की देखभाल और आगे की कार्रवाई
बरामद किए गए सभी पशुओं को सुरक्षित रूप से दीदारगंज स्थित गौशाला भेज दिया गया है. उनकी खराब स्थिति को देखते हुए पशु चिकित्सकों की टीम को भी लगाया गया है, ताकि उनका इलाज जल्द हो सके. पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और आने वाले समय में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं. साथ ही, पशु तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात भी कही गई है.

रिपोर्ट: विक्रांत कुमार

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