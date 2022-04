पटना के सरकारी स्कूल अब दिखेंगे स्मार्ट लुक में, छह स्कूलों के रिनोवेशन की तैयारी शुरू

Patna government schools to now look: बिहार की राजधानी पटना के सरकारी स्कूल अब निजी स्कूलों को टक्कर देंगे. सरकारी स्कूलों की इमारतें सुंदर होगी और कमरे में लगे चकाचक टाइल्स बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए आकर्षित करेंगे. पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड यानि पीएससीएल की तरफ से छह स्कूलों को जीर्णोद्धार यानि रिनोवेशन किया जा रहा है. उम्मीद है कि एक बार इन स्कूलों की जीर्णोद्धार हो जाएगा, तो सरकारी स्कूलों के लिए लोगों के बीच जो गलत धारणा है वो दूर हो जाएगी. हालांकि लंबे समय से चल रहे रिनोवेशन के कारण बच्चों को पढ़ाई में तकलीफ भी हो रही है.

राजकीय कन्या मध्य विद्यालय के रिनोवेशन का काम जोर शोर से

पटना में तारामंडल से सटे राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, तारामंडल का इन दिनों जीर्णोद्धार हो रहा है. ग्राउंड के साथ पहली मंजिल वाले इस स्कूल की हालत पहले काफी दयनीय थी. लेकिन अब ये सब चीजें बीते दिनों की बात होने जा रही है. दरअसल पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड यानि पीएससीएल की तरफ से राजधानी में छह सरकारी स्कूलों को रिनोवेशन किया जाना है.

राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, तारामंडल का रिनोवेशन भी इसी कड़ी का हिस्सा है. फिलहाल इस स्कूलों में वाल पुट्टी किया जा रहा है. सीमेंट के फर्श की जगह टाइल्स लगा दी गई है. सीढ़ियों पर हरा संगमरमर लगाया गया है. स्कूल की पुताई की जा रही है. खिड़कियों को बदल दिया गया है.राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, तारामंडल में पढ़ने वाली छात्रा इस रिनोवेशन से काफी खुश हैं. उनके मुताबिक,अब उनका स्कूल भी निजी विद्यालय को टक्कर देगा.जानकारी के मुताबिक,स्कूल में पीएससीएल की योजना के तहत नए पंखे,बैंच और डेस्क भी लगाए जाएंगे.

छह सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया जा रहा

दरअसल पटना में छह सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल के रूप में तब्दील किया जाना है. इसमें अदालतगंज के दो, मंदिरी में दो और गोलघर के दो सरकारी स्कूलों का चयन किया गया है. इस साल जनवरी में जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ था लेकिन इसकी रफ्तार काफी धीमी है. इस वजह से शिक्षकों को क्लास लेने में भी दिक्कत हो रही है. खैर बच्चों को तसल्ली इस बात के लिए है कि उनका स्कूल,कमरे अब नए रूप में दिखेंगे.

पीएससीएल की योजना के जरिए स्कूलों की तस्वीर बदलेगी

राजकीय कन्या मध्य विद्यालय,अदालतगंज की प्रभारी प्रधानाध्यापिका शारदा कुमारी के बताती हैं कि, पीएससीएल की योजना के जरिए इस पर पर काम हो रहा है. हालांकि जेडी बालिका हाईस्कूल अदालतगंज के प्रभारी प्रधानाध्यापक को कुछ एतराज भी है. प्रभारी प्रधानाध्यापक कुमार ब्रजनंदन के मुताबिक, पिछले तीन महीनों से पढ़ाई नहीं हो रही है. बरामदे पर बच्चे पढ़ाई के लिए मजबूर हैं.

हालांकि शिकायत या समस्या हर नई चीजों से होती है लेकिन समय रहते इसे दुरूस्त भी कर लिया जाता है.राजधानी के कुछ स्कूलों को छोड़ दें तो बाकी के स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता था. लेकिन पीएससीएल की योजना के जरिए पटना के कुछ स्कूलों की तस्वीर तो जरूर बदल जाएगी.