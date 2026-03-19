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Anant Singh Bail: दुलाचरंद हत्याकांड में अनंत सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत, शनिवार तक जेल से बाहर आने की संभावना

Patna High Court Give Bail To Anant Singh: दुलारचंद यादव हत्याकांड में बेऊर जेल में बंद मोकामा विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. इससे उनके (अनंत सिंह) समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 19, 2026, 12:46 PM IST

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अनंत सिंह (File Photo)
अनंत सिंह (File Photo)

Anant Singh Bail: मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. बेऊर जेल में बंद अनंत सिंह अब जल्द ही सलाखों से बाहर आने वाले हैं. दरअसल, मोकामा विधायक को पटना हाईकोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को जमानत दे दी है. जानकारी के मुताबिक, अनंत सिंह शुक्रवार (20 मार्च) या शनिवार (21 मार्च) तक जेल से बाहर आ सकते हैं. इस खबर के सामने आते ही मोकामा विधायक के समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है.

बता दें कि पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अनंत सिंह और उनके प्रतिद्वंदी सूरजभान सिंह के समर्थकों में खूनी संघर्ष हो गया था. इस दौरान दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी.  इस हत्याकांड में अनंत सिंह को मुख्य आरोपी बनाते हुए पटना पुलिस ने 30 अक्टूबर 2025 को उन्हें गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया था. जेल में रहते हुए ही उन्होंने अपना चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी. हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में वह जेल से सीधा बिहार विधानसभा में अपना वोट डालने पहुंचे थे.

ये भी पढ़ें- बिहार राज्यसभा चुनावः कांग्रेस ने वोट नहीं डालने वाले विधायकों को जारी किया नोटिस

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राज्यसभा चुनाव में मतदान वाले दिन अनंत सिंह ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा भी कर दी थी. उन्होंने साफ कहा था कि यह उनका अंतिम कार्यकाल है अब वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे. अनंत सिंह ने कहा था कि जब नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो फिर विधायक बने रहने का क्या मतलब?

अनंत सिंह के करीबी बताते हैं कि वे नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और हमेशा उनके मार्ग पर चलते रहे हैं. समर्थकों का कहना है कि यह फैसला सोच-समझकर लिया गया है और वे जिस भी परिवार के सदस्य को मैदान में उतारेंगे, जनता उनका समर्थन करेगी.

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