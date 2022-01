Bikaner-Guwahati Express derailed: पटना से गुवाहाटी जा रही बीकानेर एक्सप्रेस बंगाल में दुर्घटनाग्रस्त, 5 लोगों की मौत

Patna: पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जि़ले में गुरुवार को पटना से गुवाहाटी जा रही बीकानेर एक्सप्रेस (Bikaner Express) दोमोहानी के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गई है. हादसे में 3 लोगों की मौत भी हुई है. इस हादसे के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की है और हादसे की जानकारी दी.

जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन

जानकारी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीकानेर गुवाहटी एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गईं. हादसा शाम करीब पांच बजे हुआ. ट्रेन के चार से पांच डिब्बे पटरी से उतरे और ट्रैक के पास ही पलट गए. फिलहाल अब तक कुछ ही लोगों के घायल होने की खबर है. घायलों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

वहीं भारतीय रेलवे ने भी इस हादसे पर बयान जारी कर बताया कि हादसा शाम करीब पांच बजे हुआ. घटना में ट्रेन के करीब 12 डिब्बों पर असर पड़ा. डीआरएम और एडीआरएम दुर्घटना-राहत ट्रेन और मेडिकल वैन के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं.

रेलवे के मुताबिक ट्रेन नंबर 15633 बीकानेर एक्सप्रेस मंगलवार की रात को राजस्थान के बीकानेर से रवाना हुई थी. गुरुवार सुबह 5.44 बजे ट्रेन पटना रेलवे स्टेशन से चलकर दोपहर 2 बजे किशनगंज पहुंची थी और वहां से गुवाहाटी के लिए रवाना हुई थी. इस दौरान करीब पांच बजे हादसा हुआ.

Guwahati-Bikaner Express derailed near Domohani (West Bengal), this evening. No report of any casualties. Details awaited. pic.twitter.com/7q02rbW7T1

— ANI (@ANI) January 13, 2022