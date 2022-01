PM Kisan Samman Nidhi Yojana की दसवीं किस्त जारी, बिहार के 83 लाख किसानों को मिला लाभ

पटना: PM Kisan Samman Nidhi Yojana नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को बड़ी सौगात दी है. पीएम मोदी ने आज किसान सम्मान निधि की दसवीं किस्त जारी कर दी. इसके तहत 10.09 करोड़ किसानों को 20,946 करोड़ रुपये खाते में ट्रांसफर किए गए.

बिहार के 83 लाख किसानों को मिला लाभ

जानकारी के अनुसार, इसका लाभ बिहार के भी 83 लाख से अधिक किसानों मिलेगा. जिसके तहत 1670 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खाते में आएगी. बता दें कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को 6 हजार रुपये सालाना देती है. इसके तहत अब तक 1.58 लाख करोड़ रुपये किसानों के बैंक अकाउंट में भेजे जा चुके हैं.

Prime Minister Narendra Modi releases 10th installment of financial benefit under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) scheme via video conferencing pic.twitter.com/BN08EyPoLu

— ANI (@ANI) January 1, 2022