CM Nitish Corona: पीएम मोदी ने जाना सीएम नीतीश का हाल, जल्द रिकवरी की कामना की

पटनाः CM Nitish Corona: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) से फोन पर बातचीच की. उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के साथ ही राज्य का हाल भी लिया और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की. सीएम नीतीश की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी. बिहार में कई मंत्री भी कोरोना की चपेट में हैं.

पीएम ने की 3 मिनट बात

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को पीएम मोदी ने नीतीश कुमार से फोन पर लगभग तीन मिनट तक बातचीत की और उनका हालचाल जाना. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक पीएम नरेन्द्र मोदी ने कोरोना संक्रमण हो गए कर्नाटक के सीएम और बिहार के सीएम से बात कर उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली.

Prime Minister Narendra Modi today spoke to Karnataka CM Basavaraj Bommai & Bihar CM Nitish Kumar and wished them a speedy recovery from COVID-19

PM Modi also enquired about the health of veteran singer Lata Mangeshkar who was hospitalized after testing positive for COVID pic.twitter.com/B7Nr1rf1gY

— ANI (@ANI) January 11, 2022