जब हम आजादी के 100 साल मनाएंगे, तो एक नया भारत हमारे सामने होगा: पीएम मोदी

Guru Tegh Bahadur Prakash Parv: सिख धर्म के नौंवे गुरु तेग बहादुर सिंह जी का 400वां प्रकाश पर्व आज मनाया जा रहा है. उनके जन्म को चिह्नित करने के लिए इसे मनाया जाता है. गुरु तेग बहादुर सिंह जी 18 अप्रैल 1621 में जन्मे थे वो गुरु हरगोबिंद साहिब के सबसे छोटे पुत्र थे. गुरु तेग बहादुर जी को एक सम्माननीय विद्वान और कवि माना जाता है. जिन्होंने सिख धर्म की पवित्र पुस्तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत योगदान दिया है. उन्हें योद्धा गुरु के रुप में भी याद किया जाता है. उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अथक संघर्ष किया. वह मानवता, बहादुरी, मृत्यु, गरिमा और बहुत कुछ के बारे में अपने विचारों और शिक्षाओं के लिए जाने जाते हैं जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है.

इस वक्त जब सारा देश गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मना रहा है तो ऐसे में बिहार भी अपने आप में निहाल हो रहा है. बिहार वह धरती है, जो समय-समय पर गुरुओं और उनकी संगतों से पावन होता रहा है. सबसे पहले गुरु नानक देव के चरण यहां पड़े थे तो वहीं आगे चलकर नवम गुरु गुरुतेग बहादुर सिंह ने परिवार सहित यहां प्रवास किया था. इसके साथ ही दशम गुरु का जन्म भी यहीं हुआ. इस मौके पर दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाव व्यक्त किए.

