बिहार के 73 बच्चों से बात करेंगे पीएम मोदी, जिलाधिकारियों को दिया गया निर्देश

PM to speak to Bihar's Children Soon: अनाथ हो चुके बच्चों का हाल जानने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बच्चों से स्वयं बात करेंगे. इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री बच्चों से उनकी खैरियत के साथ साथ उनके पढ़ाई लिखाई को लेकर भी चर्चा करेंगे.