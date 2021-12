PM मोदी का बड़ा ऐलान, 3 जनवरी से शुरू होगा 15 से 18 वर्ष के बच्चों का कोरोना टीकाकरण

पटना: कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के बीच आज एक राहत वाली खबर सामने आई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि 3 जनवरी 2022 से 15 साल से 18 साल के बीच के बच्चों को कोरोना का टीका दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि ये सुविधा पूरे देश में 3 जनवरी (सोमवार) से शुरू होगी.

10 जनवरी से 60 साल के ऊपर लोगों को मिलेगी सुविधा

इसके साथ ही पीएम मोदी (Narendra Modi) ने कहा, ' 10 जनवरी से 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कॉ-मॉरबिडिटी वाले नागरिकों को डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की Precaution Dose का विकल्प उपलब्ध होगा.'

Vaccination for children in the age of 15-18 years will begin from January 3, 2022: PM Narendra Modi

