सुपौल में पुलिस बनाम नगर परिषद: लोहिया चौक पर धरने पर बैठे कर्मचारी और वार्ड पार्षद, सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप

Supaul News: सुपौल में पुलिस की कार्रवाई के विरोध में मंगलवार को नगर परिषद के तमाम कर्मचारी धरने पर बैठ गए. सदर बाजार के लोहिया चौक पर नगर परिषद के कर्मचारी धरना दे रहे हैं. धरनार्थियों ने दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है. नगर परिषद के कर्मचारियों के धरने पर बैठने से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है. राजद ने भी धरना में बैठे नगर परिषद कर्मचारियों का समर्थन कर दिया है. बता दें कि दो दिन पहले शहर के वार्ड संख्या 22 में नाला खोदने के दौरान एक युवक ने वहां काम कर रहे जेसीबी चालक और नगर परिषद के सफाईकर्मी के साथ बदसलूकी और गाली-गलौज के साथ मारपीट भी की थी. आरोप तो यह भी है कि उसने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था.

घटना के बाद जब नगर परिषद के कुछ कर्मचारी इसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए एसटी-एससी थाना पहुंचे तो पुलिस ने उनकी शिकायत लेने में आनाकानी की. इससे नाराज सफाईकर्मियों ने विरोध जताते हुए सदर थाना गेट के सामने कचरा फेंक दिया था. इस घटना से नाराज सदर पुलिस ने नगर परिषद में कार्यरत एक क्लर्क असजद आलम के घर पर छापेमारी की और मारपीट करते हुए वहां से कुल 5 लोगों को पकड़कर थाने ले गई.

इसके बाद सफाईकर्मियों का गुस्सा फुट पड़ा और एक दिन पहले सोमवार को पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में नगर परिषद के सफाईकर्मी हड़ताल पर चले गए. इसके बाद पुलिस ने कर्मचारियों को छोड़ दिया. नगर परिषद के कर्मचारियों का आरोप है कि पुलिस ने नगर परिषद कर्मचारियों के खिलाफ दुर्व्यवहारपूर्ण कार्रवाई की है. ऐसे में जब तक दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आंदोलन करते रहेंगे.

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इसी को लेकर मंगलवार को नगर परिषद, सुपौल के तमाम कर्मचारी वार्ड पार्षद, सफाईकर्मी सहित अन्य सदर बाजार के लोहिया चौक पर धरना पर बैठ गए हैं. इधर नप कर्मीयों के धरना के कारण शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो गई है.

रिपोर्ट: सुभाष चंद्रा, सुपौल

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