PPC 2022 Registration: 'परीक्षा पे चर्चा' के रजिस्ट्रेशन के लिए कल तक है मौका, फौरन करें अप्लाई

PPC 2022 Registration: स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए PM नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के खास कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' (PPC 2022) के रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 3 फरवरी 2022 है. उम्मीदवारों के पास ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से PPC 2022 के लिए आवेदन करने का कल तक का मौका है. इससे पहले आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 जनवरी 2022 तक थी.

अबतक हुए इतने रजिस्ट्रेशन

बता दें कि अबतक 12.3 लाख से अधिक स्टूडेंट्स, 2.69 लाख से अधिक टीचर्स और 90.4 हजार से अधिक पेरेंट्स ने PPC 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. हालांकि अभी तक पीपीसी का पांचवे संस्करण आयोजित करने की कोई निश्चित तारीख निर्धारित नहीं की गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फरवरी माह में ही PPC आयोजित होने की संभावना है.

#PPC2022: Ensuring stress-free exams for our #ExamWarriors !

Only a few days left! Complete your registration before 3rd February 2022 and become exam warriors. Visit: https://t.co/oYeFu1HKck pic.twitter.com/tOe55MQBLL

— Ministry of Education (@EduMinOfIndia) February 2, 2022