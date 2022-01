RRB NTPC Update: रेलवे ने लगाई एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्ती परीक्षा पर रोक, शिकायतों की जांच के लिए बनाई कमिटी

RRB NTPC Group D Exam 2022 : परीक्षार्थियों के विरोध-प्रदर्शन के बाद रेलवे ने एनटीपीसी और ग्रुप डी (श्रेणी-1) की परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला किया गया है. रेलवे ने प्रदर्शनकारी परीक्षार्थियों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति भी बने है. ये समिति विरोधी छात्रों की आपत्तियां सुनेगी और इन पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को देगी. बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (एनटीपीसी) परीक्षा के रिजल्ट के खिलाफ अभ्यर्थी पिछले तीन दिन से विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं.

RRB-NTPC exams were held for levels 2,3,4,5,6; every candidate will get favoured based on their superior choice of level. But people perceived that some results are not out yet; don't be misguided & prepare for 2nd stage exam b/w Feb 15-19: Rajesh Kumar, CPRO East Central Railway https://t.co/nc7973KTWY pic.twitter.com/WQ0gPa0QAV

— ANI (@ANI) January 26, 2022