RSS शताब्दी वर्ष: बिहार के 1 करोड़ घरों तक पहुंचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, 84 लाख परिवारों से सीधा संवाद

Bihar News: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता किया. इसमें यह जानकारी दी गई कि शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित हिंदू सम्मेलनों में अब तक 10 लाख 41 हजार 324 से अधिक लोगों की भागीदारी हो चुकी है.
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Rashtriya Swayamsevak Sangh: बिहार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने शताब्दी वर्ष के तहत चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान को लेकर मंगलवार को पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम आंकड़े साझा किए. संघ पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य में करीब 1 करोड़ घरों तक पहुंच बनाई गई है, जबकि 84 लाख से अधिक घरों में स्वयंसेवकों ने संघ साहित्य और पत्रक के जरिए संपर्क किया है.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से प्रेस वार्ता में यह भी जानकारी दी गई कि शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित हिंदू सम्मेलनों में अब तक 10 लाख 41 हजार 324 से अधिक लोगों की भागीदारी हो चुकी है. वहीं, संगठन विस्तार के तहत देशभर में 55,683 स्थानों पर 88,949 शाखाएं संचालित हो रही हैं. बीते एक वर्ष में 3,943 नए स्थान जुड़े और शाखाओं की संख्या में 5,820 की वृद्धि हुई है.
संघ ने बिहार के संदर्भ में बताया कि उत्तर और दक्षिण बिहार में दैनिक शाखाओं की संख्या बढ़कर 2,575 हो गई है. इसके साथ ही साप्ताहिक मिलन 850 से बढ़कर 1,076 और संघ मंडलियों की संख्या 272 से बढ़कर 356 हो गई है.
संघ के अनुसार, यह अभियान समाज में समरसता, संगठन विस्तार और व्यापक जनसंपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से लगातार जारी रहेगा.
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