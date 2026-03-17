Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3144588
Zee Bihar JharkhandBihar

दुआ में उठे हाथ, दिलों में बढ़ा प्यार: जहानाबाद में राजद विधायक ने पेश की आपसी सौहार्द की नजीर

Bihar News: जहानाबाद के राजद विधायक राहुल कुमार की तरफ से शहर के एक निजी मैरिज हॉल में दावत-ए-इफ्तार का भव्य आयोजन किया गया. विधायक राहुल कुमार और सांसद सुरेन्द्र प्रसाद यादव ने खुद रोजेदारों का स्वागत किया और उनके साथ बैठकर इफ्तार किया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 17, 2026, 08:21 PM IST

Trending Photos

जहानाबाद में राजद विधायक ने पेश की आपसी सौहार्द की नजीर
जहानाबाद में राजद विधायक ने पेश की आपसी सौहार्द की नजीर

Jehanabad News: आपसी सौहार्द और गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए जहानाबाद के राजद विधायक राहुल कुमार की तरफ से शहर के एक निजी मैरिज हॉल में दावत-ए-इफ्तार का भव्य आयोजन किया गया. इस मौके पर सांसद सुरेन्द्र प्रसाद यादव, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा सहित जिले भर से बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग और रोजेदारों ने शिरकत की. ​

विधायक राहुल कुमार और सांसद सुरेन्द्र प्रसाद यादव ने खुद रोजेदारों का स्वागत किया और उनके साथ बैठकर इफ्तार किया. मगरिब की अजान के बाद सभी ने एक साथ रोजा खोला. इफ्तार के उपरांत विधायक और उपस्थित रोजेदारों ने हाथ उठाकर जिले, प्रदेश और पूरे देश में अमन-चैन, शांति और अटूट भाईचारा कायम रहने की विशेष दुआ मांगी. ​

इस अवसर पर विधायक राहुल कुमार ने कहा कि इफ्तार का आयोजन सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों को एक सूत्र में पिरोने और प्रेम बांटने का माध्यम है. उन्होंने कहा कि हमारा जहानाबाद हमेशा से कौमी एकता का प्रतीक रहा है और ऐसे आयोजनों से आपसी विश्वास और मजबूत होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, सांसद सुरेन्द्र प्रसाद यादव ने रमजान के इस मौके पर कहा कि इस तरह के आयोजन हिंदू-मुस्लिम एकता को और मजबूत करते हैं और समाज में जो थोड़ी बहुत दूरी होती है, वह भी खत्म हो जाती है. पूर्व सांसद जगदीश शर्मा ने कहा कि राहुल कुमार को मुस्लिम समुदाय का आशीर्वाद मिला है और वे सेवा का कार्य कर रहे हैं. उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि गंगा-जमुनी तहजीब ही हिन्दुस्तान की असली पहचान है.

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट

यह भी पढ़ें: पटना-गया-डोभी NH पर 'फलों की बहार': 65 किमी में लगेंगे 21 हजार पौधे

TAGS

Jehanabad newsBihar News

Trending news

Jehanabad news
दुआ में उठे हाथ, दिलों में बढ़ा प्यार: जहानाबाद में राजद विधायक ने पेश की आपसी सौहार्
Jehanabad news
दुआ में उठे हाथ, दिलों में बढ़ा प्यार: जहानाबाद में राजद विधायक ने पेश की आपसी सौहार्
Bihar News
एसटीएफ और बिहार पुलिस ने अवैध लॉटरी के बड़े गिरोह का किया भंडाफोड़, 18 दबोचे
Bihar Newe
बेगूसराय में गैस का फुल स्टॉक, अफवाहों पर न दें ध्यान: डीएम श्रीकांत शास्त्री
Bihar Newe
बेगूसराय में गैस का फुल स्टॉक, अफवाहों पर न दें ध्यान: डीएम श्रीकांत शास्त्री
Samastipur News
सुबह ताड़ी पीने निकला, दोपहर में मिली लाश: 35 साल के बैजू पासवान की मौत से कोहराम
Samastipur News
सुबह ताड़ी पीने निकला, दोपहर में मिली लाश: 35 साल के बैजू पासवान की मौत से कोहराम
Bihar news
पीएमएस कॉलेज में अनुदान घोटाला? ढाई करोड़ के वितरण में पक्षपात का आरोप
Bihar news
पीएमएस कॉलेज में अनुदान घोटाला? ढाई करोड़ के वितरण में पक्षपात का आरोप
Bihar News
पटना-गया-डोभी NH पर 'फलों की बहार': 65 किमी में लगेंगे 21 हजार पौधे